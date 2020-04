Leyre Legaria: una estellica que trabaja en consultoría en Polonia

13/04/2020 a las 06:00

Una oferta de trabajo que vio en Linkedin le cambió la vida. En 20 días, dejó Alicante, donde tenía un puesto en un despacho de abogados (German Desk), pasó por Estella y se marchó a Polonia. Allí lleva ya seis meses Leyre Legaria Rivillas, el último de ellos, trabajando desde casa y saliendo solo para hacer la compra. “Mi momento de la semana es el vermú con mi familia por Skype”, cuenta. “Ahora mismo lo que más quiero es ir a casa y pasar unos días con ellos”, confiesa desde Poznan, la quinta ciudad más grande del país, situada entre Varsovia y Berlín.



Graduada en ISSA por la Universidad de Navarra, Legaria trabaja como Executive Assistant (secretaria de dirección) para la empresa McKinsey, un gigante de la consultoría estratégica global. Esta actividad se dedica a dar asesoramiento en múltiples áreas a empresas o instituciones. “Piensa en la panadería de tu barrio, que vende muy bien, pero quiere expandirse, llegar a más barrios. Igual ellos no saben cómo optimizar los procesos para hacerlo, así que contactan con un experto que les va a dar diferentes herramientas y les va a ayudar. Pues ese experto seríamos nosotros”, ilustra con un ejemplo Legaria. Ella, en concreto, es secretaria de dirección, pero su puesto es un poco peculiar porque no tiene “un jefe asignado”, sino que da soporte a “diferentes jefes”, en España y en otros países de la UE. “Cada semana roto, porque cubro bajas maternales, vacaciones, etc. Un día trabajo con un consultor de Londres, pero al siguiente con otro de Viena y al próximo, con uno de Estocolmo. Lo prefiero así porque no me gusta la monotonía”, añade. En el terreno laboral, el balance no podría ser mejor. “Todos los días aprendo algo nuevo”.



LA BARRERA DEL IDIOMA



Legaria comparte piso con una chica polaca “que habla perfectamente español”. Dice que la adaptación a un país que no conocía de nada ha sido “muy buena”, para su sorpresa. “Antes había vivido en otros sitios y el fijarme expectativas había hecho que no me adaptara al 100%”, asegura.



Aunque Polonia es un país “menos desarrollado que España”, con una sociedad “más conservadora”, el nivel de vida es “bueno”. “Hay bastante oferta cultural, aunque los niveles de polución son muy elevados. Los salarios están nivelados con el coste de la vida aunque, frente a países limítrofes como Alemania, están bastante por debajo. Es uno de los países de la UE que más ha crecido económicamente en los últimos años, pero todavía está en proceso”, describe.



La mayor barrera para ella ha sido el idioma. “Es muy difícil y al principio de mi estancia tuve bastantes aventuras con él”, confiesa. De los polacos dice que son un pueblo “hospitalario”. “Son amables y abiertos, siempre me han ayudado cuando lo he necesitado”. Ella ha conseguido crear varios círculos de amistades con personas “de diferentes puntos del mundo” y dedica su tiempo libre a estudiar idiomas, viajar y hacer ejercicio.



Su rutina ha quedado interrumpida a raíz de la crisis del coronavirus. “Fui de las que cayó en el grave error de creer que era una simple gripe y que no llegaría a Europa”, asume. Polonia “tomó medidas pronto y tiene bastantes menos afectados que España”. Además, las elecciones previstas para mayo están haciendo que el Gobierno adopte iniciativas “un poco contradictorias pero que agradan al ciudadano”, opina Legaria. “No puedes salir a pasear pero sí puedes irte en Semana Santa a tu segunda residencia con tus familiares y amigos”, pone como muestra. Ella, en cualquier caso, está extrayendo lecciones positivas en medio del caos. “A pesar de estar tan lejos, siento a toda la gente más cerca. Es increíble cómo se ha parado el mundo y eso nos ha hecho centrarnos en lo importante: las personas”, concluye.