Actualizada 09/04/2020 a las 14:55

La Federación Navarra de Municipios y Concejos (FNMC) ha planteado un conjunto de medidas para favorecer desde las entidades locales la reactivación económica de los pueblos, con el convencimiento de que los ayuntamientos pueden disponer de herramientas tributarias y económicas eficaces para ello.



A su vez, este organismo supramunicipal traslada la necesidad de un plan de reactivación económica desde los Gobiernos central y foral, ha explicado en una nota.



En primer lugar, la Federación navarra exige, en el marco de las propuestas de la Federación española (FEMP) una "inmediata modificación" de la normativa de estabilidad presupuestaria que permita a los ayuntamientos gastar los remanentes que han acumulado estos años.



Recuerda la FNMC, presidida por Juan Carlos Castillo, que las entidades locales españolas han venido generado constantes superávit y mejorando su remanente debido a que la normativa de estabilidad presupuestaria les impedía gastar por encima de una cifra similar al aumento del PIB aunque tuvieran más ingresos.



El superávit del conjunto de entidades locales españolas en 2019 fue de 3.839 millones de euros.



“Los remanentes generados en los últimos años por las entidades locales pertenecen a las entidades locales y son las entidades locales las que los deben gestionar y decidir cómo aplicarlos para luchar contra el coronavirus, así como para reactivar la actividad económica”, señala en una declaración la FEMP.



En este contexto, la federación navarra pide no olvidar, no obstante, que el presente ejercicio económico "va a ser difícil para los ayuntamientos, que van a ver cómo crecen sus gastos por encima de lo presupuestado en áreas como la de asuntos sociales, mientras disminuyen sus ingresos al no poder cobrar algunos tributos o precios públicos por servicios que han tenido que cerrar y cuyos gastos van a tener que afrontar de manera total o parcial las entidades locales".



Por ello, el presidente de la Federación ha trasladado también a las instituciones políticas la necesidad de arbitrar medidas para resolver los problemas de tesorería y liquidez, que se puedan producir en las entidades locales.



Además, Juan Carlos Castillo ha pedido al Gobierno de Navarra que "se corresponsabilice en la financiación del déficit que se genere en servicios como la Educación 0-3 y que distribuya lo antes posible los fondos aprobados por el Ministerio para reforzar la financiación de los servicios sociales y centros sociosanitarios".



Dentro de las medidas fiscales dirigidas a apoyar a la economía local, la Federación propuso al Gobierno de Navarra que las leyes que se han ido aprobando para hacer frente a la crisis incluyeran la posibilidad de que los ayuntamientos flexibilicen el cobro de los tributos locales a autónomos y empresarios.



Las entidades locales quieren con ello ayudar a su sector productivo a salir adelante y el Parlamento "fue, finalmente, receptivo a esta petición local", aseguran las mismas fuentes.



Además, la Federación está colaborando con el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente en la difusión de la campaña “Comemos en casa, Comemos de casa/Etxean, etxeko produktuak” que promueve el consumo de productos de Navarra.



Por otra parte, la FNMC ha trasladado en los últimos días al Gobierno de Navarra la necesidad de clarificar la situación de las empresas que prestan servicios municipales y los expedientes de regulación de empleo, con el ánimo no solo de conocer la postura que deben adoptar los ayuntamientos en la relación contractual con las mismas, sino también de buscar la mejor solución para ellas.



Además, Juan Carlos Castillo, está manteniendo a lo largo de los últimos días contactos con diversos agentes del tejido económico y empresarial para recibir sus aportaciones en esta materia.



En este sentido, desde varias empresas le han comunicado dos preocupaciones, la dificultad o imposibilidad de adquirir equipos de protección individual (EPI) para los trabajadores, lo cual impide reiniciar la actividad, y la lentitud en la tramitación de los créditos ICO, que para algunas empresas son cruciales en estos momentos.



Castillo se ha comprometido a trasladar al Gobierno esta problemática para intentar alguna solución.

