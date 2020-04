El Arzobispado insta a aplazar las Comuniones a después de mayo

09/04/2020 a las 06:00

Las tradicionales Primeras Comuniones de los niños no se celebrarán este año en mayo. Como es habitual. La pandemia por coronavirus ha alertado también al Arzobispado de Pamplona y Tudela y estos días ya han avisado a las parroquias y colegios que organizan este sacramento para que lo aplacen. En un comunicado que remitieron la semana pasada instan a que “las Primeras Comuniones que celebramos en tiempo de Pascua se desplacen a una fecha más oportuna”, para que, así, “la pandemia que estamos viviendo no eclipse el gozo de los niños y niñas que recibirán por primera vez el Cuerpo y la Sangre de Jesucristo”. Los responsables del Arzobispado no especifican, sin embargo, unos días concretos de aplazamiento. Sino que lo deja a la libertad de las parroquias y colegios, según sus circunstancias y el número de menores que vaya a comulgar. “No es lo mismo una parroquia de un pueblo pequeño, donde vayan a hacer la Primera Comunión tres niños; que una más grande de Pamplona o un colegio, donde comulgan más de cien. Los primeros quizá puedan organizarse para junio. Los segundos, igual tienen que esperar a que empiece el curso escolar”, apunta el delegado de medios de comunicación del Arzobispado, Josetxo Vera Beorlegui.

La parroquia San Miguel de Pamplona, en la que cada año hace la Primera Comunión cerca de 150 niños, todavía no ha decidido a qué fechas va trasladar los sábados y domingos de las celebraciones de mayo. “Se está hablando de septiembre pero vamos a dejar pasar el tiempo. Lo mejor es esperar a que comience el curso, hablar con otras parroquias y tomar decisiones para informar a los padres. Si las familias de estos niños están preocupadas, ¡imagínate los novios, que se tienen que casar y tienen todo en el aire”, explicaba el secretario del párroco de San Miguel, José Luis Ciriza.

Otra parroquia de San Miguel, pero en este caso de Noáin, ya ha fijado, sin embargo, las nuevas fechas de las Primeras Comuniones para sesenta niños durante tres domingos de octubre.

“Pensamos que octubre sería mejor que septiembre, para que puedan retomar un poco la catequesis”, apunta una de las catequistas, Raquel Laquidáin Tirado.

También a octubre las han aplazado en la parroquia de Santa María de Ermitagaña (Pamplona. En Artajona, Carcastillo y Tafalla, el 27 de setiembre; y en Larraga, barajan, de momento, el próximo 11 de octubre.

COLEGIOS Y OCTUBRE



Cada vez son menos los colegios que organizan Primeras Comuniones para sus alumnos. Pero los que lo hacen han tomado distintas decisiones. En el centro concertado Luis Amigó (Mutilva, las familias de los alumnos de 3º de Primaria (8-9 años) recibieron un comunicado la Semana Pasada en el que el director del centro, José Manuel Durá, les informaba de que las comuniones se trasladaban al primer y tercer fin de semana de octubre (3-4 y 17-18). El director de Miravalles-El Redín, Mikel Rodríguez Aguirreche; y el responsable de comunicación de Irabia-Izaga, Gabriel Garralda, coinciden en que aún no se ha concretado la fecha de las Primeras Comuniones. Aunque prevén que se hagan después del verano y el próximo curso escolar.

Raquel Laquidáin catequista y madre de un niño que hará la primera comunión

“Da pena trasladar la celebración a octubre pero es un mal menor”



Mateo Muñoz Laquidáin lleva todo el curso preparándose para hacer su Primera Comunión en la parroquia San Miguel de Noáin. Alumno de 3º de Primaria, del colegio del mismo nombre de esta localidad del Valle de Elorz, se debate ahora entre la pena y la comprensión por el cambio de fecha del que iba a ser su día grande. La pandemia por coronavirus ha obligado a aplazar estas celebraciones al próximo curso. Y en sus recordatorios ya no pondrá que recibió su Primera Comunión el 10 de mayo de 2020, como estaba previsto, sino el 4 de octubre. “Me da un poco de pena porque ya me había hecho a la idea de que iba a ser en mayo. Pero ahora lo importante es que se curen los enfermos. ¡Luego ya será la Comunión!”, se conforma, muy maduro, para sus 8 años.

Su madre, Raquel Laquidáin Tirado, es también su catequista y quita hierro al asunto. “Ya lo veíamos venir. La Conferencia Episcopal de España recomendó aplazar las Primeras Comuniones para después del verano. Y, en la misma línea, el Arzobispado de Pamplona y Tudela envió una carta a las parroquias”, relata el proceso esta vecina de Noáin, de 38 años, secretaria en la Universidad de Navarra, madre de otra niña (Laura, de 11) y catequista en la parroquia de su pueblo desde hace dos.

En su caso, reconoce, la logística no les ha afectado mucho. “El traje para el niño me lo ha prestado mi hermana y no íbamos a ir a ningún restaurante, sino a hacer un catering en la sociedad. Así que no, no hay problema”. Lo importante, insiste, ahora “son otras cosas”. “Por lo que sí que da un poco de pena es porque los niños llevan todo el curso preparándose con mucha ilusión. Y ahora van a tener que esperar”.

No obstante, al aplazar las comuniones de los sesenta pequeños a tres domingos de octubre (veinte cada día), les dará tiempo de retomar algunas clases de catequesis en septiembre. Respecto de los problemas logísticos y los trastornos, recuerda que las madres de niñas sí que están preocupadas porque no les valgan los vestidos después del verano. “Es que a estas edades pueden dar un estirón. Pero bueno, ¡ya se sacará la tela!”.