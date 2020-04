06/04/2020 a las 06:00

En este estado de alarma, las distintas policías han intensificado su relación con el ciudadano, que no ha dudado en plantear todas sus dudas a los agentes sobre lo que se puede y no hacer a través de las redes sociales. Estas son algunas consultas que se han realizado en las últimas horas por Twitter a la Policía Foral (PF) y las policías municipales de Pamplona (PMP) y Tudela (PMT).



Salir para tirar la basura sólo a partir de las 20 horas. ¿Es cierto o es un bulo?

Más que bulo, un sinsentido. (PF)



¿Puedo llevar a un compañero de trabajo que no tiene carné en mi coche de trabajo? Gracias.

Deberás justificarlo si te paran como necesario o de fuerza mayor, mejor documentalmente (justificante de empresa, por ejemplo), que de voz. (PF)



Los miembros de un matrimonio no contagiados y sin síntomas que acudan al trabajo juntos, ¿podrían viajar de la forma tradicional o necesitarían ir separados?

No, cada uno en una fila de asientos para cumplir la normativa. Un saludo y un buen día. (PMP)



En caso de una propuesta de sanción y no portar en ese momento el justificante o salvoconducto necesario para poder circular, ¿dónde y cuándo se puede presentar el justificante correspondiente? Muchas gracias.

Cuando se te notifique la sanción lo deberás presentar con un recurso en la Delegación del Gobierno. Un saludo. (PMP)



Hola, soy autónomo, vivo en otro lugar de donde tengo la oficina, pero espero un correo importante. ¿Puedo ir a recogerlo?

Cualquier desplazamiento deberá ser justificado en un posible control como necesario o de fuerza mayor. (PF)



Hola, soy enfermera y me incorporo al trabajo el lunes en el hospital, me gustaría ir de mi casa en Zizur andando. ¿Hay algún problema?

Ningún problema. Utiliza reflectantes y luces si caminas en horarios de poca luz. Y cuídate, os necesitamos. Un saludo y gracias por tu labor. (PF)



Buenos días, ¿puedo ir a trabajar en bicicleta por el paseo del Arga que es en línea recta o debo ir por carretera?

Mientras acudas al trabajo no hay problemas, es desplazamiento obligado al trabajo. (PMP).



¿Se están haciendo controles diarios en villavesas para detectar movimientos como los que se han denunciado?

Sí, efectivamente. Durante la jornada de ayer -día de la respuesta- controlamos 24 autobuses de transporte público. (PMP)



En estos días estoy sola en casa y mi único contacto son los vecinos con los que hablo de balcón a balcón. ¿Me pueden multar si se queja un vecino? Sólo hablamos, nada de música y similar, solemos hablar sobre las 15 h. y después sobre las 19.30.

Si vives en el 1º y hablas con el 9º a pleno grito... igual se requiere nuestra presencia. Todo lo que se haga con lógica no tiene por qué dar problemas. (PMT).



El jueves yo trabajo y mi padre tiene que hacerse cargo de mi perro. Mi padre vive a 700 metros de casa. No habría problema ¿no? Aunque en el chip aparezca mi dirección y no la de mi padre. Pregunta de examen, jaja!!!

En caso de control, deberá justificar el desplazamiento, que lleve por ejemplo foto de tu DNI si el microchip está a tu nombre. (PF)



¿Se puede ir a comprar a la tienda más cercana en coche por el tema de no cargarse con bultos?

Depende de lo cerca que esté. La norma no habla de metros. Usa el sentido común y no tendrás ningún problema. Buen día y buena compra. Un saludo. (PMP)



Me gustaría saber si una empleada de hogar que trabaja en el domicilio de un médico del CHN puede ir a trabajar.

Por supuesto, sería muy bueno que llevase un certificado. (PMP)



Hola. Vivo en el Casco Viejo, pero tengo dos motos en un garaje en la Rochapea. ¿Podría ir para desconectar las baterías?

¿Crees que es un motivo de fuerza mayor? ¿Hay algún peligro por no desconectarlas? Si no es así, yo no iría. Un saludo. (PMP)



Si hacemos una compra para las Hermanitas de los Pobres, ¿se la podemos acercar? (Necesario traslado en coche). ¿O venís a recogerla? Gracias por vuestra respuesta.

Buenas tardes. Se la puedes acercar, pero con las debidas medidas de seguridad sanitaria. O si prefieres que te ayudemos, nos lo haces saber. (PMP)



Una duda. ¿Puedo estar en la bajera de mi casa con la puerta de dicha bajera abierta una hora por la mañana o por la tarde? Igual que cuando abro las ventanas de casa o balcones para airear.

Siendo parte de tu inmueble (propiedad privada) nada impediría legalmente que pudieras abrir o cerrar una puerta o una ventana según interese (PF).



Hola, vivo en Pamplona. Tengo a mi madre enferma en una residencia de la provincia de Barcelona. ¿Me puedo desplazar allí para estar cerca?

No se permiten desplazamientos “para estar cerca”, tienen que estar motivados por causa de necesidad o fuerza mayor. Y es de suponer que está atendida en la residencia. Lo sentimos, pero la norma es tajante. (PF)



Buenos días. Quería hacer una consulta. Hoy es el cumpleaños de mis hijas mellizas. Cumplen 10 años. ¿Vosotros felicitáis como hacen en otras comunidades? Gracias.

Aquí están yendo de Protección Civil en distintas localidades, intenta contactar con ellos porque no podemos comprometernos. Buen día, familia. (PF)



Me gustaría saber si mi padre podría ir al campo y qué trabajos podría realizar en él, ¿los habituales a la temporada? No es su trabajo principal, pero ayuda bastante. Muchas gracias.

Se permite ir a recolectar alimentos y realizar labores básicas de mantenimiento, así deberá justificarlo en caso de control (PF).



Para evitar confusiones con los comentarios de los vecinos, quería preguntar si viviendo en una casa unifamiliar puedo hacer una barbacoa en mi terraza, sin invitados (claro). Muchas gracias.

En tu vivienda puedes realizar cualquier actividad privada, con o sin techo. Que aproveche, por cierto. (PF).