Cuento para colorear el virus

03/04/2020 a las 06:00

Pipa es una niña de 6 años, que vive en Madrid y está de ‘vacaciones’ en casa por el aislamiento por coronavirus. Juega, dibuja, sale a la ventana a aplaudir todos los días a las ocho de la tarde, nos presenta a sus vecinos... Pipa podía ser una niña cualquiera que se entretiene estos días de confinamiento. Pero es un personaje que ha nacido de la imaginación de la ilustradora pamplonesa Raquel Samitier Castillón. Y que ofrece este recurso de forma gratuita a las familias a través de su página web (www.samitierilustracion.com) y de las redes sociales.

“Los primeros días, después de decretarse el estado de alarma, me enfadé muchísimo. No me podía creer lo que estaba pasando. ¡Parecía ciencia ficción! Yo no me quería quedar en casa”, cuenta esta ilustradora, de 37 años y madre de dos niños, de 6 años (Diego) y de 3 (Enara). Pero, pasado el periodo de ‘duelo’, decidió “darle la vuelta”. “Te resignas. Al principio, pensé solo en mis hijos. En qué iba a hacer para entretenerlos tantos días en casa. Pero después, me paré a pensar en otro menores, que igual viven en entornos más hostiles. Que se tienen que quedar solos en casa, que comen mejor en el colegio... En fin, me di cuenta de que otros, como los sanitarios, ayudan como héroes y yo quise hacer lo mismo”. Y así, confiesa, aportó con este cuento su “granito de arena” para las familias.

Una historia sencilla

Así que empezó a bocetar el cuento y le salió “una historia sencilla”. “Yo no quiero hablar del coronavirus. ¡Para eso ya hay otros cuentos! Lo que yo ofrezco son dibujos para colorear, doy consejos a los padres y les ofrezco recursos (jugar con objetos reciclados, organizar un desfile de disfraces...)

Y, de momento, está recibiendo muchos mensajes positivos. “Me he sorprendido muchísimo. Al principio, lo hice para mis amigos, pero se ha ido pasando de unas personas a otras... Y ahora me escribe gente de todas partes. Un chico de Alemania me dijo que a su hija le está encantando”.

“Quiero que mis hijos y los demás niños se olviden un poco del virus y el confinamiento y que no tengan miedo de salir a la calle”.

Aunque, a sus pequeños, de momento, no parece haberles interesado mucho el cuento para colorear. “Ya se sabe... En casa del herrero. Han pintado un poco y se han aburrido enseguida”. El cuento ya se ha traducido al euskera y, en breve, se traducirá, gracias a amigos, también al inglés y el francés.

Una visión de fantasía, como la película ‘La vida es bella’

Raquel Samitier no quiere que nadie se ofenda por haber utilizado el título ‘Vacaciones en casa’. “Por supuesto que no son vacaciones. Pero lo he empleado para transmitir un mensaje positivo y ponernos en el lugar de esta niña, Pipa, que son todos los niños. Es una forma de abrazarlos”, explica. Y añade que ha querido ver la realidad desde otra perspectiva, al estilo de la película ‘La vida es bella’ (en la que un padre recluido con su hijo durante la Segundo Guerra Mundial en un campo de concentración hace creer al pequeño que están participando en un juego para ganar un premio). “Intento transmitir que nos los podemos pasar ‘pipa’, como se llama la protagonista, en casa y hacer actividades divertidas”.