Un navarro, entre los 18 españoles atrapados en Uganda

02/04/2020 a las 06:00

Joseba San Roque Astondoa vive a caballo entre Uganda y Ansoáin. Organiza viajes por distintos países africanos y la crisis del coronavirus ha complicado mucho el que le podría traer de vuelta a España. Se encuentra atrapado en Uganda, donde la pandemia ha suspendido ya los transportes públicos y privados y ha cerrado el espacio aéreo. La única opción que les queda es un vuelo que sale mañana de Qatar Airways y por el que les piden entre 2.500 y 2.800 euros por billete. El mismo vuelo, con idéntica aerolínea, se canceló hace unos días, cuando varios españoles tenían ya billetes comprados por menos de 800 euros. “Entendemos que la situación se desborda y es difícil para todos, pero lo que no comprendemos es que se permita hacer negocio”, apuntaba ayer, mientras trataban de agotar todas las vías.

El grupo de dieciocho españoles suma ya más de unas semana de intentos fallidos para tratar de salir del país. Hablaron con el consulado y con la embajada española en Nairobi, en Kenia. Sin resultados. “Soy consciente de la situación, pero empieza a haber cosas que ya no entiendo, no tiene que ser fácil lograr vuelos, pero Qatar los tenía y los ha cancelado. El mismo día fleta otro con las embajadas de Estados Unidos y de Inglaterra. Los ciudadanos del resto de países tenían que apuntarse en una lista, hay 500 europeos en lista de espera y piden más de 2.500 euros por asiento”, explica y afirma que no es momento de críticas, sino de soluciones. “Tiempo habrá de denunciar las negligencias”, apunta el grupo, que ha creado, entre otros medios, una cuenta en Twitter @atrapadosuganda, para dar a conocer su situación. “No queremos alarmismos, pero sí que se sepa qué está pasando”, apunta.

Joseba explica que hace pocos días Naciones Unidas puso un vuelo desde Nairobi para repatriar a varias personas, a 3.000 euros en clase turista. “No comprendo cómo se hace este negocio, al final quien tenga dinero saldrá y el que no, se quedará”, considera. Subraya que la de mañana será prácticamente la única opción de salir porque el espacio aéreo se cierra por completo hacia Europa. “Tal vez nos pudieran llevar a Doha y dejarnos allí, pero ¿qué conseguimos?”, se cuestiona. “Creo que hemos tenido paciencia, pero no se ponen todos los medios y la situación se complica”, añade, además, que la pandemia puede hacer estallar una crisis social que tendría consecuencias humanitarias muy graves. “Hasta ahora el país estaba tranquilo, pero ya ha llegado el coronavirus. Dejan a la gente sin salir quince días, un mes, pero si no salen a trabajar no pueden comer”, evidencia.