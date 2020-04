La UPNA, en un estudio de opiniones de la población sobre el coronavirus

Actualizada 02/04/2020 a las 17:24

La Universidad Pública de Navarra (UPNA) participa, junto con otras nueve instituciones de otros tantos países, en un estudio sobre opiniones, percepciones y medios de información de la población sobre el Covid-19, así como sobre la propagación de mitos y realidades entre la población acerca del virus.

El estudio consta de una batería de preguntas que se contestan en aproximadamente en diez o quince minutos y es posible acceder al cuestionario vía online. Está dirigido a toda la ciudadanía y el anonimato está garantizado, ha señalado la UPNA en un comunicado.

Tal y como explica la profesora del Departamento de Gestión de Empresas de la universidad Mónica Cortiñas Ugalde, responsable de la investigación por parte de la UPNA, "conocer las opiniones de los participantes en la encuesta nos ayudará a brindar recomendaciones tanto a las instituciones de investigación como a los encargados de formular políticas sobre el proceso de comunicación efectiva con la sociedad".

En el estudio han participado, además de la UPNA, las siguientes instituciones: Universidad Federal de Juiz de Fora (Brasil), Chengdu University of Information Technology (China), Aarhus University (Dinamarca), University of Applied Sciences Zittau/Görlitz (Alemania), Reykjavik University (Islandia), Muhammadiyah University of Malang (Indonesia), Instituto Politécnico de Setúbal (Portugal), Kaliningrad State Technical University (Rusia) y Nuh Naci Yazgan University (Turquía).

Entre las preguntas del cuestionario, se encuentran algunas relacionadas con el conocimiento del coronavirus en sí y cómo prevenir el contagio. Por otro lado, se presentan una serie de afirmaciones relacionadas con el Covid-19 con las que la persona encuestada puede mostrarse en acuerdo o desacuerdo.

Algunas de ellas son, por ejemplo, si "una persona puede contraer el coronavirus comprando productos enviados desde China" o si "los antibióticos pueden matar el Covid-19".

También se interroga sobre las consecuencias socio-económicas de la pandemia u otras repercusiones, así como acerca de su posible impacto en el medio ambiente. Además, la persona encuestada debe indicar por qué medio se informa de noticias relacionadas con la pandemia, si las considera o no creíbles y con quién de su entorno las comenta, entre otros aspectos.