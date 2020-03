“El material no es suficiente para proteger al personal sanitario”

28/03/2020 a las 06:00

¿Cuál es la situación en este momento en el Servicio Navarro de Salud en cuanto al material de protección de los profesionales?

Es algo mejor que la que teníamos hace 3 o 4 días. Están empezando a llegar algunos suministros y a desatascar un poco la situación, pero todavía lejos de ser ideal o suficiente siquiera.



¿Los hospitales como están?

Es complicado porque hay diferencias. Hay sitios que tienen el material justo y lo van reutilizando, intentando alargar su uso todo lo posible, y hay otros donde hay material suficiente. En atención a centros de mayores hay necesidades, en urgencias el jueves empezaron a llevar mascarillas filtrantes y estaban algo más desahogados, porque 3 días antes estaban confeccionado batas impermeables con bolsas de basura. Parece que la situación está mejorando, al menos tenemos algún suministro más.



¿En los centros de salud, cuál es la situación?

Van justos también. Al haber diferenciado circuitos de respiratorios y resto de pacientes están pudiendo concentrar un poco más el material donde se necesita. El problema es que en este momento de la pandemia hay un porcentaje importante de la población sin síntomas en condiciones de transmitirlo, por lo que el nivel de protección del personal sanitario debería ser superior al que teníamos hace 15 días, y el material no es suficiente.



A la población se le recomienda no utilizar mascarilla.

Las medidas que debe seguir la población general son el aislamiento social y el lavado de manos. Una persona que esté en la cola de un supermercado manteniendo la distancia de 2 metros no necesita mascarilla. Otra cosa es que esa persona con síntomas o asintomática acuda a un centro sanitario sin una mascarilla. ¿Por qué? Porque va a tener contacto cercano con personal sanitario que ahora es valiosísimo, al que hay que preservar para que pueda estar operativo las siguientes semanas que van a seguir siendo muy duras.



Sobre los materiales de protección necesarios, ¿cuáles son ahora los más urgentes?

Mascarillas filtrantes y monos impermeables puede que sea el material que más está escaseando. El resto, gorros, batas… parece que hay.



Con respecto a los test, los profesionales sanitarios ¿están recibiendo los necesarios?

No. Nos prometieron que se iban a empezar a hacer test masivos a los profesionales y a fecha de hoy no es así. Nos interesa saber con cierta precisión qué profesional está contagiado y cuál no, no sólo para aislar al que esté infectado, sino también para recuperar a los que están aislados por un contacto con un enfermo y que si dan negativo se pueden reincorporar.



¿Las carencias cuándo se va a solucionar?

En las últimas 48 horas empieza a aparecer material, no en la cantidad suficiente, pero estamos viendo una luz al final del túnel. Sin embargo, no sabemos más. Hay noticias de que aterrizó hace dos días un avión en Zaragoza con material que habían comprado los gobiernos de Navarra, Aragón y Valencia. A ver si poco a poco, aunque sea con cuentagotas, nos llega lo que necesitamos.



¿Qué explicación les da el Gobierno?

Representantes de Salud nos comentaron que al haber centralizado el Ministerio de Sanidad la compra de material, todos los pedidos que había hecho el Gobierno de Navarra y tenía apalabrados quedaban en suspenso, porque la coordinación de compras, almacenaje y distribución iba a depender del Ministerio. Eso sucedió hace aproximadamente una semana. Después el Ministerio dio marcha atrás y las compras podían hacerse a través de las autonomías y ahí ha habido desconcierto, una saturación del mercado. Todos los países intentan hacer acopio y no hay suficiente material. Navarra no es ajena a esa situación.



¿Cómo se está protegiendo el personal sanitario?

No podemos hacer otra cosa que trabajar con el material que tenemos, aunque estiramos su uso más allá de lo que recomiendan los fabricantes. En muchos casos se han hecho apaños con bolsas de basura, dobles mascarillas… El nivel de protección es bajo. Los médicos siguen trabajando y siguen poniendo su salud en riesgo y no sabemos cuándo va a mejorar esto a nivel de equipos de protección individual. Lo que sí sabemos por la experiencia de otros países es que quedan semanas muy duras. Ahora la sanidad navarra está muy saturada, con un nivel de ocupación altísimo. Aunque empiece a bajar el número de contagios quedan semanas de una situación muy difícil.



Ustedes han presentado una demanda en el Juzgado de lo social por falta de EPIs.

No estamos exigiendo hoy responsabilidades, ya llegará el momento. Lo que queremos es visibilizar el problema que hay. Tener que trabajar y atender a estos pacientes sin los medios de protección adecuados, es una doble responsabilidad. Tenemos la posibilidad de caer enfermos, contagiar a nuestros familiares, y convertirnos nosotros mismos en fuente de contagio.

Rosa Alás: “Nos está ayudando la buena voluntad de la gente”



La situación de los profesionales sanitarios en el mundo rural ante la crisis desatada por el coronavirus es muy diversa, ya que depende de dónde hay mayor incidencia del coronavirus o si en la zona hay residencia de ancianos y la situación que esta atraviese. El material de protección está “muy justo” y en algunos casos puntuales falta. Así lo relata Rosa Alás, vicepresidenta extrahospitalaria del Sindicato Médico y médico de urgencias rurales de Puente la Reina. “En mi centro todavía no han faltado, pero porque estamos reciclando, desinfectándolo para reutilizarlo, dosificando mucho. Es bastante contado lo que hay”.



Recalca que les está ayudando ante el problema “la buena voluntad de la gente”. “Nos están donando mascarillas centros de estética, peluquerías, pintores, nos dan guantes, hay gente cosiendo mascarillas, haciéndonos viseras... Es impresionante. En mi centro por ejemplo de mascarillas vamos bien, por donaciones que hemos tenido. Si no, hubiéramos tenido problemas”.



En cuanto lo que más necesitan son batas de protección. Cuenta que en su centro hay “una artista” que les ha hecho unas con bolsas de basura. “No las hemos tenido que usar todavía, pero no sabemos si esto es el principio, el pico o qué es, si nos llega material o no. Es vivir en el día”.



INCERTIDUMBRE Y PROTOCOLOS

Les preocupa la incertidumbre que hay en torno al material de protección. “Bastante tenemos con nuestro trabajo para estar encima pensando en que cuidado con esta mascarilla que no se me estropee por si no tengo mañana. Debíamos estar pensando sólo de nuestros pacientes. Te genera un estrés sobreañadido”.



Además afirma que según los protocolos que les han pasado, deben utilizar el material de protección en los circuitos respiratorios, los fijados para atender a posibles pacientes de coronavirus. “Pero llega una señora que se ha caído, no le ves buena pinta, la estás explorando y es un positivo con neumonía, y el motivo de consulta es una caída. Esto nos ha pasado en mi centro, que vienen con un esguince y luego te cuentan que llevan dos días tosiendo”.



COCHE PARTICULAR



Uno de los problemas de estos médicos es que deben desplazarse entre localidades en su coche particular. “Hay personas que sólo tienen un coche en la familia. No tenemos fundas para asientos, nada de nada”.