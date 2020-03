28/03/2020 a las 06:00

El personal sanitario demanda contar con equipos de protección individual (EPIs) completos para hacer frente a su trabajo con seguridad, una reclamación de varios sindicatos representantes de los profesionales.



Personal de enfermería y médicos con los que este periódico se puso en contacto confirmaron que al inicio de esta semana se distribuyó en Navarra material que alivió la situación, pero que todavía no es suficiente. Matizan que no son los EPIs de protección total, sino que es material “más simple” que se ajusta a los protocolos fijados por el Gobierno de Navarra y que se están utilizando también en el resto de España. Destacan que en cuanto a material, la peor situación la estarían viviendo los profesionales de la atención sociosanitaria.



Sandra Pereda Vidal, secretaria sectorial de Salud de AFAPNA, indicó que es una “queja generalizada” la falta de material y de formación específica para los servicios que realizan actividades y labores variadas. Subrayó que se está reutilizando material.



El que ahora es más escaso son las mascarillas filtrantes y los monos impermeables. Otra de las demandas del sector sanitario es la de los test que no acaban de llegar, pese a los anuncios del Gobierno.



La presidenta María Chivite afirmó este viernes en el pleno del Parlamento que están gestionando la llegada de material, y contribuyendo a la fabricación local como con las pantallas de protección facial, canalizando la ayuda que llega de particulares y empresas.



CHINA Y LOS AMERICANOS



El Ministerio de Sanidad envió el jueves mascarillas FFP2. Chivite aseguró que el Gobierno foral está haciendo también sus propias compras. “Les podría contar nuestros devenires en China, por qué salen, por qué no, si salen por una vía o por otra, o si llegan los americanos pagan más y se quedan con el material”.



Reiteró que el uso de mascarillas no está indicado para la población general. “El otro día cuando fui a hacer la compra vi a personas con unas mascarillas que no las llevan ni los profesionales de la UCI”, afirmó Chivite.



En cuanto a los test, la consejera de Salud, Santos Induráin, espera que lleguen este fin de semana, o a inicios de la semana que viene. Tendrán prioridad para su uso el personal sanitario y el de las residencias. Los casos positivos de coronavirus en profesionales del sistema sanitario son 330, es decir, 81 más que el jueves cuando eran 249.