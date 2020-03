26/03/2020 a las 06:00

Cuando me llamaron aluciné. Pensé: ‘ ¡Qué bien, voy a tener trabajo en la crisis! Me cuentan hace un mes que mis autobuses de transporte escolar van a llevar a temporeros al campo y no me lo creo. ¡Bienvenido sea! ”, comenta la gerente de autobuses Elcarte, Ana Elcarte. La empresa de transportes de Ablitas proporciona este servicio desde el lunes a la SAT Agorreta de Fontellas. Explica que en un autobús de 56 plazas caben 18 empleados, un tercio de la capacidad, tal y como marca la normativa