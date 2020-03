Con los niños en casa: rutinas y mantener horarios

23/03/2020 a las 06:00

Miedo, incertidumbre, aburrimiento, desobediencia, más rebeldía de la habitual... Son algunos de los sentimientos y reacciones que pueden mostrar los niños y adolescentes estos días de confinamiento. Por eso, los padres deben ser pacientes, mostrarles su “apoyo y cariño incondicional” y recordarles que vivimos una situación temporal.



Así lo explican los profesionales de la Sociedad de Psiquiatría Infantil, integrada en la Asociación Española de Pediatría (AEP). Su presidenta, la psiquiatra Azucena Díez, de la Clínica Universidad de Navarra, recuerda que es importante seguir las rutinas habituales con los menores (establecer tiempos con diferentes actividades) y mantener los horarios de comida y sueño.



“Hay que ofrecer mensajes de confianza y esperanza, evitar el catastrofismo, ser creativos y utilizar el humor”, apunta esta psiquiatra, especializada en niños y adolescentes. En la medida de lo posible, añade, habría que establecer un horario similar al del colegio y cada vez que se cambia de actividad (se pasa de estudiar a hacer ejercicio o ver la tele), hay que lavarse las manos (durante un mínimo de cuarenta segundos). Es probable, además, continúa su explicación, que los niños y adolescentes se muestren reticentes a las actividades propuestas por los padres. “Aunque acabarán cediendo y divirtiéndose”.





DEL ENTUSIASMO AL ABURRIMIENTO





Tras una reacción inicial de entusiasmo por la suspensión de las clases, insiste, los menores pueden manifestar sentimientos de aburrimiento, soledad, ansiedad, tensión e, incluso, pánico. “A lo que se suma la dificultad de los padres de compaginar su trabajo o teletrabajo con el cuidado de sus hijos”. Sin embargo, añade, aunque nos resulte difícil, “ahora es el momento de disfrutar con cada hijo” porque antes “nunca teníamos tiempo”.



Los expertos aconsejan, también, que los niños menores de 6 años no vean el telediario (y los mayores de esa edad, solo una vez al día), que las familias no mostremos rechazo por las personas infectadas o en cuarentena, que les transmitamos la idea de que “no solo nos protegemos a nosotros mismos sino también a los demás) y que no dejemos de hacer ejercicio físico (porque reduce la ansiedad, mejora el humor, el sueño y reduce el riesgo de sobrepeso). Es conveniente, insiste también, anunciar cada día las actividades previstas para el siguiente “para mantener la ilusión”.