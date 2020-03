19/03/2020 a las 06:00

Pocas son las certezas que quedan tras la crisis mundial del coronavirus, pero la de que habrá Selectividad este curso parece una de ellas. Carlos Gimeno, consejero de Educación del Gobierno foral, ha sido tajante: “No se suspenden ni el curso ni la EvAU (Evaluación para el Acceso a la Universidad), prueba que podría retrasarse”. En lo que se refiere al curso lectivo, Gimeno ya destacó el martes en una conferencia sectorial de responsables de comunidades autónomas, que Navarra se ha mostrado de acuerdo con el planteamiento de no suspender la prueba y, si fuese necesario, “retrasarla en las condiciones que se estime oportuno”.



Aunque la incertidumbre que rodea al mundo académico es enorme al no poder fijar una fecha definitiva para el fin del confinamiento, la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) ya está dando algunos pasos. Este miércoles acordó con el ministro de Universidades, Manuel Castells, celebrar videoconferencias semanales entre sus equipos ante la crisis del coronavirus y establecer diversos grupos de trabajo, uno de ellos específico sobre la prueba de acceso a la Universidad.



Desde el primer momento existe “un contacto fluido con las autoridades educativas para coordinar con ellas las iniciativas dirigidas a minimizar el impacto de esta crisis inédita en el estudiantado”, según aseguraron este miércoles los rectores. Los diferentes grupos de trabajo formados entre ellos y Universidades darán “soluciones concretas a los problemas que la pandemia está generando en todos los frentes”.



Este anuncio coincide con el acuerdo alcanzado el martes -entre Gobierno, rectores y comunidades autónomas- para que se aplace la EvAU, que debía celebrarse antes del 18 de junio.



Además, se han formado otros grupos de trabajo: Desarrollo de actividad docente y curso académico; Investigación con la Agencia Estatal de Investigación y Organismos Públicos de Investigación; Docencia digital y según evolucione el estado de alarma y puedan aparecer nuevas necesidades, la CRUE no descarta crear otros.

Navarra abría las pruebas para evitar San Fermín



Tradicionalmente, Navarra es la primera en celebrar las pruebas de la EvAU. Este año el calendario había fijado los exámenes para el 2, 3 y 4 de junio. Sin embargo, la pandemia del covid-19 lo hace inviable. El motivo de la premura lo explicó ayer Ana Zabalza, profesora de la UPNA y coordinadora de la EvAU en Navarra: “El calendario estaba muy ajustado para evitar San Fermín: fase ordinaria la primera semana de junio y extraordinaria la última. Ahora todo está en el aire. Hemos creado un grupo de trabajo y se buscan fechas y sugerencias con otras CCAA para trasladar a Madrid”.

Yoteayudoconlasele, arma para la EvAU

EEl sábado por la mañana, nada más levantarse, Amaya Vizmanos Larráyoz alumbró una idea loca: ¿Por qué n ayudar a los estudiantes de 2º de Bachillerato que se enfrentarán a la Selectividad? Al fin y al cabo, ella misma superó la temida prueba hace menos de un año como alumna de Sagrado Corazón. Habló con un grupo de amigos universitarios de varias Comunidades, creó un grupo de WhastApp y una pequeña plataforma llamada @Yoteayudoconlasele. Y la subió a Instagram. Esa noche tenía 9.000 estudiantes de toda España adheridos. Este miércoles por la tarde ya eran 21.000. En apenas horas, esta navarra que cursa 1º de carrera en la Universidad de Navarra ha levantado un movimiento con más de 600 ‘profesores’ voluntarios. Y todo desde el ordenador de su casa en Lezkairu, donde vive el aislamiento forzoso del coronavirus junto a su familia.



Si algo bueno está dejando esta pandemia global son las historias de solidaridad que surgen en cada rincón de Navarra. La mayoría protagonizadas por jóvenes. Unos se ofrecen a comprar el pan a su vecina de escalera ya mayor. Otros a cuidar a niños de padres que no puedan trabajar en casa. A difundir formas de entretenimiento para las familias. O compartir sus claves del Wifi o de Netflix a los que hasta hace nada eran casi desconocidos. Amaya Vizmanos y su red de contactos ha ido más allá. Y su proyecto ha venido para quedarse.



La vida de esta pamplonesa de 18 años ha dado un giro radical en apenas unos días. Como la de todos. Pero en lugar de lamentarse y buscar excusas para no estudiar se ha puesto manos a la obra. “Yo estudio el doble grado en ADE y Derecho bilingüe en la UN y ya tenemos bastante trabajo para casa. Pero no sé porqué me vinieron a la cabeza los alumnos de 2º de Bachillerato que se han quedado un poco tirados ante la Selectividad y pensé en crear una cuenta para ayudarles. Tengo muchos amigos en otras universidades de España y creamos el grupo de WhatsApp y el de Instagram. Para nada nos imaginábamos esta respuesta. Es una locura muy bonita”, comienza.



Al principio empezaron respondiendo a las dudas que les enviaban los estudiantes que van a hacer la EvAU, pero fueron tantos que tuvieron que organizarse mejor. El equipo lo forman diez personas y lo lideran Vizmanos como coordinadora general, la también pamplonesa y estudiante de 1º de Medicina en la UN, Natalia Aldaba, que es delegada general, y la madrileña Violeta Gallego. Tras ellas tienen un cuerpo de voluntarios en todas las Comunidades Autónomas que recopilan apuntes de Selectividad y responden dudas. Han nombrado a un delegado por cada CCAA y han superado los 600 profesores voluntarios. Como Patricia, Sergio o Nadia en Navarra. Pertenecen a todos los cursos universitarios y también cuentan con profesores de Secundaria que han pedido adherirse a la iniciativa.



UNA RED PARA EL FUTURO



“Nos vamos dotando de una estructura más sólida porque el objetivo es que @yoteayudoconlasele se mantenga para otros cursos. Hemos creado una red de voluntarios universitarios que puede ser muy útil para el futuro, es muy bonito. De momento el funcionamiento se basa en dos usuarios (los que quieren dar clase y los que piden ayuda) y tres pilares: un foro de dudas, un banco de apuntes y clases colaborativas. Los dos primeros ya están en marcha a través de Google Classroom y Gmail. Si tienen una duda con un problema de matemáticas, se lo resolvemos y enviamos. Se descargan, filtran y suben a la plataforma apuntes de todas las asignaturas de todas las CCAA y de forma unificada y eficiente. Con las clases colaborativas esperamos poder empezarlas en dos días a través de un plataforma web”, enumera.



Amaya Vizmanos asegura que es en estos momentos en los que está encontrando sentido a lo que estudia en su carrera. Y la cuarentena a domicilio junto a su hermana mayor (estudia Medicina en la UN), su madre farmacéutica en el Hospital y su padre, profesor de Universidad, y ahora teletrabajando para sus alumnos, le está pasando volando. “Nuestro lema es Solo tú, pero no tú solo y con él queremos que los alumnos de 2º de Bachillerato vean que la Selectividad no es para tanto. Cuando la ves con perspectiva te das cuenta de que la puedes superar ya sea en el colegio o desde casa. No queríamos hacer mucha publicidad, pero estamos abiertos a extendernos a otras redes sociales y seguir creciendo. No tengo ni un minuto libre pero estoy feliz”, termina la joven.