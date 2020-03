La administración, bajo mínimos, atiende solo por teléfono y vía telemática

18/03/2020 a las 06:00

La maquinaria de la Administración foral se ha reducido ya a la mínima expresión salvo en Salud, Servicios Sociales, Bomberos, Policía Foral y Sos Navarra. Uno de los efectos más directos por la crisis del coronavirus es el cierre las oficinas presenciales en Hacienda, Servicio Navarro de Empleo y Justicia, de modo que el teléfono y la vía telemática son ahora las vías casi exclusivas para relacionarse con la Administración foral.

No obstante, ante esta situación de excepcionalidad, el Gobierno de Navarra ya ha anunciado que ampliará los plazos de procedimientos y trámites tributarios y también desde el Servicio Navarro de Empleo se están renovando de forma automática todas las demandas de empleo, entre otras medidas.

En todo caso el Gobierno de Navarra ha puesto en marcha una serie de medidas con el fin de garantizar la seguridad y los derechos del personal y al mismo tiempo facilitar la prestación de los servicios públicos ante la situación extraordinaria generada por la evolución del coranavirus y la declaración del estado de alarma.

REDUCIR A MÍNIMOS ESENCIALES

En todo caso, algunos sindicatos de la Administración consideran que todavía el Gobierno debe ser más restrictivo y reducir la actividad sólo a los servicios que se consideren esenciales.

Así lo pidió el martes el primer sindicato del Gobierno de Navarra, LAB. “Incomprensiblemente -se quejaba-, algunos responsables de la Administración foral siguen obligando a parte de la plantilla a acudir cada día a su puesto de trabajo pese a que sus tareas no pueden considerarse como imprescindibles y mucho menos que su trabajo tenga que realizarse de modo presencial”.

Desde LAB se insta a todos los departamentos a que asuman la excepcionalidad de la situación y que por lo tanto tomen medidas “excepcionales” para garantizar la salud de todas las personas y hacer efectivas las medidas para controlar la expansión del coronavirus.

Del mismo modo, ELA solicitó al Gobierno de Navarra que fije los servicios de carácter esencial suspendiendo la actividad presencial de todas las personas que no sean necesarias para el mantenimiento del servicio, ya que “la prioridad absoluta debe ser garantizar la salud de trabajadores y ciudadanía”.

UGT y CC OO aceptan en principio las medidas que ha puesto en marcha el Gobierno pero ven necesario un seguimiento diario de la situación por si hubiera que arbitrar otras nuevas y AFAPNA pide a los entes locales que se adhieran a las medidas del Gobierno.

Medidas en los centros del Gobierno foral



1 Dos metros entre puestos de trabajo. En los casos en que no sea posible garantizar esta distancia, deberán arbitrarse medidas organizativas teletrabajo o modalidades de trabajo no presencial u otras medidas. El personal deberá seguir escrupulosamente las medidas de higiene de manos, distanciamiento social y medidas respiratorias



2 Reuniones. Los dos metros de distancia se aplicarán a las reuniones de trabajo, cuya celebración se limitará a aquellas que se consideren absolutamente imprescindibles para garantizar los servicios públicos.



3 Telemática. Se suspende la atención al público en los centros de trabajo de la Administración con excepción de la prestada por los servicios públicos esenciales (sanitarios, servicios sociales, asistenciales y de seguridad pública). Se establece la atención telemática y telefónica. En los casos excepcionales en que se produzca una atención al público deberá garantizarse una distancia de 2 metros.



4 Personal vulnerable. Trabajadores que se incluyan dentro de los colectivos vulnerables o de riesgo de la población y que deban prestar servicio presencial, deberán dirigir una solicitud a su servicio de prevención de Riesgos Laborales para que valore individualmente su situación



5 Flexibilización de la jornada laboral. Se autoriza a los responsables de personal a autorizar flexibilización sin los límites previstos y a considerar de la permanencia en el domicilio como deber inexcusable si es imprescindible.



6 Tiempo de trabajo efectivo. La permanencia en el domicilio del personal que preste servicios en unidades o centros de trabajo en los que se haya determinado por parte de la autoridad sanitaria su cierre o suspensión de actividad tendrá la consideración de tiempo de trabajo efectivo.



7 Limpieza de los espacios cerrados. Se garantizará que al menos sea una vez al día.



8 Restricción de acceso. Se limitará a los casos imprescindibles la entrada a los centros de trabajo de personas que no reúnan la condición de personal



9 Zonas comunes. Se permitirá su uso (vestuarios, comedores, salas de reuniones, café y similares) si se mantiene la distancia de 2 metros y es imprescindible.



10 Ascensores. Para personas con dificultad de movilidad y se intentará que sean usados de forma individual.