18/03/2020 a las 06:00

Dentro del reforzamiento del entramado asistencial con el que Navarra trata de hacer frente al coronavirus, los servicios de prevención, desvinculados de las mutuas por una ley nacional, van a desarrollar un papel relevante a partir de este momento. El Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra (ISPLN), perteneciente al Gobierno foral, remitió ayer a los servicios de prevención una instrucción con su nuevo cometido adaptado a la crisis por el avance del covid-19, que consistirá en hacer un control de los contactos “estrechos” de los trabajadores enfermos por el virus.

El Servicio de Salud Laboral del Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra comunicará diariamente los nuevos casos de infección a los servicios de prevención correspondientes que operan en la Comunidad. A partir de ahí, los servicios, de titularidad privada, deberán llevar a cabo un estudio de la existencia de contactos de dicho trabajador enfermo y considerar si precisa aislamiento en su domicilio. A su vez, el personal sanitario de los servicios de prevención realizará el seguimiento de los contactos “estrechos”. Las bajas médicas por periodo de aislamiento serán emitidas desde la Sección de Inspección Médica del Servicio de Salud Laboral del ISPLN, de manera coordinada con los servicios de prevención de las empresas.

TIPOS DE CONTACTOS

Según el ISPLN, se considera contacto “estrecho” de casos posibles o confirmados de coronavirus cualquier persona que haya proporcionado cuidados mientras el afectado presentaba síntomas (trabajadores sanitarios que no han utilizado las medidas de protección adecuadas y familiares o personas que tengan otro tipo de contacto físico similar); así como familiares, personas que convivan u otras que hayan estado en el mismo lugar que un caso mientras éste presentaba síntomas, a una distancia inferior a 2 metros durante un tiempo de al menos 15 minutos. Se cataloga contacto “casual” el de personas que hayan estado en el mismo espacio cerrado con un enfermo o con síntomas menos de 15 minutos a más de 2 metros.

La derivación de funciones a los servicios de prevención, tal y como figura en la instrucción del ISPLN, tiene como fin “descargar” a los médicos de Atención Primaria “para que puedan dedicar su tiempo y recursos a los enfermos de coronavirus y otras patologías relevantes”. “Y además tener vía directa con los servicios de prevención para que todos los trabajadores que lo necesiten tengan acceso a la prestación”, completa. Los periodos de aislamiento o contagio de los trabajadores provocados por el coronavirus se van a asimilar de manera excepcional al accidente de trabajo, exclusivamente para la prestación económica de incapacidad temporal del sistema de la Seguridad Social. Diariamente, los servicios de prevención tendrán que enviar a Salud laboral un listado de los trabajadores que cumplan los criterios de aislamiento en el medio laboral y, por ello, precisen la prestación.

MEDIDAS EN EMPRESA



Eliminación del riesgo

1 Reuniones de trabajo. Se evitarán en la medida de lo posible, disponiéndose en todo caso la suspensión de las que impliquen desplazamientos a a otros centros de trabajo; se fomentará el uso de la videoconferencia; recibir en salas espaciosas y ventiladas; minimizar la presencia de trabajadores; extremar medidas higiénicas; y mantener distancia de seguridad (más de 2 metros).

2 Cursos y actividades formativas. Se pospondrán, salvo los imprescindibles, para los que se valorará la vía telemática.

3 Viajes de trabajo. Posponer los que no sean imprescindibles.

4 Otras situaciones. Implantar modalidades no presenciales de trabajo si se puede y, a ser posible, organizar cambios de turno sin solapamiento de personas.



Control del riesgo

1 Evitar en lo posible tocar objetos y mucosas (ojos, nariz, boca) y mantener una correcta higiene de manos.

2 Conductas higiénicas respiratorias (estornudar o toser en el pliegue del codo, uso de pañuelos de papel..).

3 Limpieza adecuada de lugares comunes (manillas, pasamanos...) y puestos de trabajo con lejía y desinfectantes alcohólicos.

4 Atención específica a vestuarios, aseos, comedor, etc..., para mantener distancia de seguridad (1,5-2 m) y evitar aglomeraciones.

5 Llegada o salida escalonada de trabajadores.

6 Evitar el uso del secado de manos por aire. Sólo toallas de papel desechables.