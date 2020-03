Coronavirus Navarra

Actualizada 17/03/2020 a las 13:06

Los puestos fronterizos navarros de Valcarlos y Dantxarinea, a cargo de la Policía Nacional, registran una inusual actividad por los controles establecidos con motivo del cierre temporal de fronteras para impedir la expansión del coronavirus, si bien no se registran problemas y las retenciones son leves.



Así lo han explicado fuentes de la Policía Nacional, que desde esta noche controla quién accede a España, mientras que la salida a Francia no está restringida por las autoridades francesas.



En cumplimiento de las medidas adoptadas por el Gobierno, la policía se asegura que entren en territorio nacional por vía terrestre únicamente ciudadanos españoles, personas residentes en España, trabajadores trasfronterizos y aquellos que acrediten, documentalmente, causas de fuerza mayor o situación de necesidad.



Según han explicado desde la Guardia Civil, encargada del control en otros puntos fronterizos, estas medidas no son aplicables al transporte de mercancías y están vigentes desde esta pasada media noche y mientras dure el estado de alarma decretado por el Gobierno.



Desde la Delegación del Gobierno se ha indicado a Efe que los puntos de control fronterizo en Navarra son los de Ibardin (NA1310), Lizuniaga (NA4410), Etxalar (NA4400), Zugarramurdi (NA4401), Dancharinea (N121B), Izpegui (NA2600), Urquiaga (N138), ValCarlos (N135), Larra (NA2011) e Isaba (NA137).

LA GUARDIA CIVIL CIERRA FRONTERAS

La Guardia Civil se ha desplegado ya este martes en las carreteras de la frontera de Navarra con Francia para el restablecimiento de los controles en las fronteras terrestres de España decretado por el Gobierno central entre las medidas para tratar de frenar el avance del coronavirus.



Solo se permitirá la entrada en territorio nacional por vía terrestre a ciudadanos españoles, personas residentes en España, trabajadores transfronterizos y aquellos que acrediten, documentalmente, causas de fuerza mayor o situación de necesidad. Estas medidas no son aplicables al transporte de mercancías.



La Guardia Civil controlara las medidas de cierre temporal de fronteras. Los controles se han iniciado este martes a las 00.00 y estarán vigentes mientras dure el estado de alarma.