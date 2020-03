Un tenso debate muestra la fractura del PSN y sus socios en Educación

06/03/2020 a las 06:00

La fractura que existe entre el PSN y su consejero de Educación, Carlos Gimeno, por un lado, y el resto de socios del Gobierno, por otro, se puso de relieve este jueves en un tenso debate parlamentario. La exconsejera y parlamentaria de Geroa Bai, María Solana, acusó al consejero de no “aportar nada” en sus respuestas y le pidió “respeto” para los socios y que cumpla lo pactado. Ambos protagonizaron la pasada legislatura duros debates. En esta han intercambiado sus papeles, ya que es él el consejero. Además su situación es otra: gobiernan en coalición.



El debate tuvo lugar en la iniciativa de la portavoz de Izquierda-Ezkerra, Marisa de Simón, en el pleno parlamentario de control al Ejecutivo. En un discurso crítico, De Simón interpeló a Gimeno por el cumplimiento del pacto de legislatura en aspectos como la política de escolarización en centros públicos, la necesidad de inversiones en los centros tras “un abandono alarmante” o en materia de conciertos.



El consejero respondió:

- “Me sorprende que a los ocho meses de estar aquí nos interpela en cuestiones en las que usted ha tenido mucha responsabilidad en la anterior legislatura”.



Destacó que trabajan en una nueva normativa de escolarización, pero advirtió que es un tema complejo y de “muy difícil solución”. Sostuvo que el marco normativo del anterior Gobierno “no ha sido efectivo”:

- “En la legislatura anterior se ha incrementado un punto porcentual por año de tasa de concentración de alumnado desfavorecido en los centros públicos durante cada curso académico y no le oí decir muchas cosas al respecto”, trasladó a De Simón.



Gimeno indicó que como los datos son “alarmantes” han puesto en marcha una comisión con una veintena de personas vinculadas a la comunidad educativa que puedan realizar aportaciones a la futura norma de escolarización. Además, apuntó que trabajan en fijar un mapa de educación inclusiva y en un plan director de infraestructuras educativas públicas cuyos criterios se darán a conocer. Y agregó:

- “En la anterior legislatura, en el acuerdo programático eso no se llegó a concretar. Los criterios ni fueron públicos ni fueron transparentes”.



La parlamentaria de I-E respondió que la pasada legislatura tenía la misma responsabilidad que hoy: firmó el acuerdo programático, no estaba en el Gobierno y fue también crítica. Dijo que no había entendido el “tono” empleado por el consejero. Añadió:

- “No tiene justificación la zonificación escolar que tenemos ni que usted diga que es una cuestión de difícil solución”.



El consejero respondió que cuando De Simón estuvo en el Consejo Escolar la pasada legislatura no se opuso a la norma que se aprobó y se perdió la oportunidad de establecer la zonificación.



I-E criticó los sorteos en las plazas públicas. Gimeno contestó que ya se hacían en la legislatura pasada y no se quejaban.



María Solana, de Geroa Bai, consideró que no era “pertinente” que el consejero cuestionara que I-E le pida explicaciones:

- “A usted consejero le toca venir a contarnos qué está haciendo. Está obligado a hacerlo”.



No se quedó ahí, al subrayar que Gimeno no aportó “nada”:

- “Le hemos escuchado decir que están trabajando, que están procurando... ¿Sabe qué pasa? Que usted ha salido aquí, y una vez más no ha dicho nada”.



“PRESUPUESTO RECORTADO”

La portavoz de Geroa Bai señaló que Gimeno anuncia un futuro plan de infraestructuras educativas, pero al mismo tiempo su departamento planteó “un presupuesto de infraestructuras recortado, con un recorte que no fue destinado a coeducación ni a salvar la escuela pública”.



Agregó que ellos tuvieron que hacer “vía enmiendas” un “esfuerzo grande por reforzar infraestructuras educativas en la escuela pública” en toda Navarra.



- “Preocúpese más de cumplir sus acuerdos y menos de fiscalizar el acuerdo programático de la legislatura pasada”, recalcó.



Pidió al consejero “respeto” a los socios y que no tengan que informarse por los medios de comunicación.



- “Tenemos que revisar si estamos siendo leales con lo pactado, con lo firmado. Deje de pedir tantas explicaciones y dé algunas más”.



Por su parte, la portavoz de Podemos, Ainhoa Aznárez, manifestó que estarán “vigilantes” al cumplimiento de todo lo pactado en Educación.



Los socios del Gobierno se reunieron ayer mismo, tras el pleno, e intentaron limar sus discrepancias en esta materia.

