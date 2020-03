Actualizada 05/03/2020 a las 12:57

El consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior, Javier Remírez, ha explicado en el pleno del Parlamento que no acudieron al acto en memoria de los desplazados forzosos de ETA del 16 de febrero porque no recibieron una invitación expresa y no querían, con su presencia, generar tensión.



Así se ha pronunciado al ser cuestionado por José Suárez (Navarra Suma) sobre la ausencia institucional en el acto en conmemoración del 'Día de la memoria de los desplazados forzosos de ETA y de todas sus víctimas de crímenes contra la humanidad'.



"No alcanzamos a comprender esa ausencia", ha sostenido Suárez, quien ha sostenido que el Gobierno tiene "la obligación de estar con las víctimas sin condiciones".



Remírez ha asegurado que las víctimas saben que "siempre pueden contar" con el Gobierno y ha querido dejar claro en ese sentido que el compromiso del Ejecutivo con ellas es "total".



Tras pedir que todo lo relacionado con ellas se deje fuera de "las trifulcas partidistas", ha explicado que en este caso en concreto no recibieron una invitación expresa para acudir y ha asegurado que fue una decisión "muy reflexionada" en la que les guió el "máximo respeto a las víctimas".



Y es que, según ha indicado, no querían que su presencia fuera un "elemento de tensión, de confrontación o diferencia como así se manifestaba en el texto".

