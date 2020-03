Actualizada 04/03/2020 a las 16:43

El portavoz de Navarra Suma en la comisión de Políticas Migratorias y Justicia del Parlamento foral, Jorge Esparza, ha criticado que el consejero Eduardo Santos no exija ahora el tercer juzgado para Aoiz, tras su encuentro con el ministro Juan Carlos Campo.



Esparza ha calificado de “decepcionante” la reunión mantenida y ha denunciado la “actitud sumisa” del consejero ante el Gobierno de España. “Parece anteponer la buena relación entre socios de gobierno a la defensa de los intereses de los ciudadanos de Navarra, en esta ocasión en el ámbito de la justicia”, ha señalado.



Esparza ha recordado que el 21 de febrero, en su visita a los Juzgados de Aoiz, Santos se comprometió a solicitar al Estado más recursos humanos y un tercer juzgado, como solución a la gran carga de trabajo que se produce en ese partido judicial. “Sin embargo, tras la reunión con el ministro se cita únicamente a propuestas para una mejor organización del partido judicial agoizko, entre ellas derivar asuntos de familia y de violencia de género a Pamplona”, explica.



“O el consejero no ha planteado la necesidad de un tercer juzgado al ministro, algo a lo que se comprometió, o no se puede hablar de absoluta disposición por parte del Gobierno de España con las demandas de Navarra. Las dos cuestiones son incompatibles”, sostiene Esparza.



Para el parlamentario de NA+, “Santos debería explicar qué ha cambiado desde el 21 de febrero para que ahora acepte como solución la simple derivación de algunos temas del juzgado de Aoiz a Pamplona. Nos tememos que la negativa del Gobierno de Sánchez a conceder ese tercer juzgado ha sido el motivo del cambio de criterio del consejero”.



Para Navarra Suma, ha destacado Esparza, “la solución no pasa, en ningún caso, por derivar temas de un partido judicial a otro, ya que eso como es fácilmente entendible saturaría aún más los juzgados de Pamplona, ya con una importante carga de trabajo en la actualidad”.



Además, agrega, “los problemas de Aoiz no se circunscriben únicamente a los asuntos de familia y de violencia de género, pues el resto de temas y las guardias no mejorarían en nada con esta propuesta del consejero”.



“Si no se generan nuevos recursos materiales ni humanos, no se puede obtener la desea agilización de la Justicia en nuestra Comunidad”, ha sostenido Esparza, que ha manifestado que “Santos debería defender con más contundencia la mejora de la administración de Justicia en Navarra, a sus profesionales y a sus usuarios”.