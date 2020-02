Más de 200 personas en la presentación de la candidatura de Sayas a presidir UPN

Actualizada 29/02/2020 a las 12:05

El diputado Sergio Sayas, que intentará disputar la presidencia de UPN al actual líder, Javier Esparza, asegura estar preparado para asumir "el reto de cambio de liderazgo que necesita el partido".

Así lo ha manifestado esta mañana durante la presentación oficial de su candidatura en la que han participado más de 200 personas, entre representantes de comités locales, presidentes y secretarios, cabezas de lista y exconsejeros.

Tras una foto de familia a la que Sayas ha llegado acompañado por Maribel García Malo, actual parlamentaria de Navarra Suma y su candidata a la secretaría general del partido, Lourdes Goicoechea, quien fue mano derecha Yolanda Barcina, y la también parlamentaria de Navarra Suma y alcaldesa de Cintruénigo, Raquel Garbayo Berdonces, el diputado se ha dirigido a todos los asistentes para transmitirles su "ilusión" y recordarles que "sois la esencia del partido que vais a hacer que en cuatro años a antes UPN recupere el Gobierno de Navarra". "No podemos dejar que este partido pierda el pulso". Ha hecho hincapié en que lo que se presenta no es un candidato sino un proyecto "para renovar la ilusión y recuperar el Gobierno". "No es una decisión personal ni lo hago en solitario. Lo hago con el mejor equipo posible. Necesitamos sumar",ha dicho asegurando que le acompañan gente con experiencia "(Lourdes, María, Luis)", pero también jóvenes "(Amaia, Ander, Dani)". "Veo frescura y renovación". Sólo quiso hablar de una de esas personas: Maribel García Malo porque, ha manifestado, "sin su compromiso no hubiera dado este paso".