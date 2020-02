Los sindicatos firmantes del pacto educativo critican que no se haya incluido en los Presupuestos

Actualizada 20/02/2020 a las 12:01

Los sindicatos firmantes del pacto educativo, LAB, Steilas, Afapna, ANPE, CCOO y UGT, han asegurado que el Gobierno de Navarra tiene la intención de "no cumplir" este acuerdo y han criticado que no se ha incluido una "dotación presupuestaria necesaria" en los Presupuestos de 2020 para llevar a cabo lo firmado.

Representantes de estas organizaciones se han concentrado este jueves ante el Palacio de Navarra, portando una pancarta con el mensaje 'Cumplimiento del pacto educativo, ¡ya!'. En representación de los sindicatos, Ainhoa Díaz, de LAB, y Aitor Laka, de Steilas, han leído en castellano y euskera un comunicado en el que han reclamado al Ejecutivo foral que dote de financiación las medidas contenidas en el pacto que tienen incidencia presupuestaria en 2020.

Estas son, han explicado, la reducción de la carga lectiva para el personal mayor de 57 años y la dotación de horas a los centros educativos "para compensar la realización de funciones directivas". Medidas que supondría, ha indicado Ainhoa Díaz, un millón de euros.

Al no estar contempladas en los Presupuestos de 2020, estas medidas "ya no se van a cumplir", ha remarcado Díaz, que ha señalado que, desde el Gobierno, "nos trasladan que quieren cumplir el pacto pero a su vez que no tienen dinero para ejecutarlo".

Asimismo, ha explicado que "hemos exigido continuamente desde que se presentó el pacto que nos presentasen una memoria económica de lo que nos costaría la implantación de todo el pacto educativo" que, hasta ahora, no se ha realizado. De manera que, según ha dicho, "no tenemos datos para decir cuánto se trata".

Los sindicatos han solicitado que se incluya una partida presupuestaria para incluir estas medidas en las cuentas de 2020 mediante una enmienda in voce antes de la aprobación de los Presupuestos, el próximo 27 de febrero. De lo contrario, han advertido de que realizarán una movilización.

Por otro lado, los firmantes del pacto educativo han considerado que el proyecto de presupuestos "no dedica suficientes recursos a la educación puesto que supone una reducción del porcentaje de gasto educativo del 17 al 16% del total del presupuesto". Igualmente, han opinado que es "poco ambicioso en el avance hacia la consecución gradual del objetivo del pacto de Gobierno de destinar el 5% del PIB de Navarra a Educación".

