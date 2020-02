18/02/2020 a las 06:00

Jon Nuin Pérez puede estar tranquilo. Si por algo destacan los distritos escolares de Upper Canadá o de Avon Maitland es por el “carácter amigable y abierto” de sus vecinos hacia el colectivo internacional. Y tienen motivos para serlo. Este vasto espacio canadiense que circunvala las ciudades de Ottawa, Montreal y Toronto acoge centenares de escuelas que son destino de alumnos como él, que acuden a estudiar un año a Norteamérica. “Me habían dicho que son bastante cerrados. Y eso me preocupa un poco”, reconocía este estudiante del IES Mendillorri. “A mí también me pone nerviosa, más que coger pronto el acento en inglés”, le contestó Irune Larralde Baldanta, del IESO Pedro de Atarrabia.





Estas fueron algunos de las confesiones compartidas por los 14 estudiantes navarros que el próximo verano viajarán a Canadá y Estados Unidos para cursar allí 1º de Bachillerato. Son los que han logrado hacerse con una de las becas de la Fundación Amancio Ortega tras superar un proceso con más de 10.000 participantes.



El pasado viernes, bajo un sol más propio de mayo que de una tarde de febrero, trece de ellos aceptaron la cita que les propuso Diario de Navarra para compartir su experiencia antes de la primera gran aventura de sus vidas. Las instalaciones del periódico fueron el escenario de su primer encuentro. Al menos físico, pues en el plano virtual muchos ya se conocían. Pese a que al tener 15 años la organización no facilita los contactos de los participantes, la mayoría de los navarros ya compartían desde hacía unos días sus inquietudes en un grupo de whatsApp. “Nos hemos ido encontrando por Instagram”, explicaban con naturalidad Uxue Muguerza Castejón, de la Ikastola Jaso, e Irene Hualde Reta, del IES Sierra de Leyre.



Algunos con timidez, otras con efusivos abrazos, los momentos previos a la sesión de fotos sirvieron para romper el hielo. “Cuidado con el brazo, que me acaban de poner las vacunas para ir a Canadá. La de la polio y la de la triple vírica”, se confesaban. La pregunta más repetida: “¿Tú dónde vas?”. En el caso de los siete navarros que irán al Gran Norte Blanco la información era más amplia. “Los de Canadá ya conocemos nuestros distritos escolares y algunos hasta las familias que han tocado. Yo voy a Lambton Kent”, explicaba Ana Asín Muratori, de la Ikastola San Fermín. “Que suerte, los de Estados Unidos aún no sabemos ni a qué estado vamos a ir”, apuntaban Aitziber Restituto Casado, del IES Iturrama, y José Luis Castel-Ruiz Urzay, del IES Benjamín de Tudela y único ribero del grupo.



A diferencia de años anteriores, la mayoría de los navarros que han logrado la beca estudian en centros de Pamplona. Ellas son clara mayoría (9 a 4). “¿Al final sólo estamos cuatro chicos?”, se cuestionaba Fernando Sánchez-Carpintero García, del colegio Miravalles-El Redín, y la media de edad son los 15 años. Salvo Gaby Bezerra Kardec. Nacida en Brasil, la mayor del grupo con 16 años se describía como “una apasionada de las series, la música y las mates”.



ENCUENTROS EN MADRID



Aunque aún deberán esperar hasta finales de agosto y principios de septiembre para saltar el charco, el calendario ya les tiene preparada una cita inminente. Los próximos 13, 14 y 15 de marzo viajarán a Madrid para participar en unas jornadas junto a los otros 586 estudiantes becados del resto de España. La Fundación Amancio Ortega les explicará allí en detalle los entresijos de su experiencia americana. Un año entero con todos los gastos pagados; desde el viaje y la manutención con la familia asignada, hasta los gastos escolares y una pequeña paga mensual para compras. “A ver cómo es y si no hay mucho papeleo como hasta ahora. ¿Cómo lleváis lo de los impresos?”, cuestionaba Jon Nuin.



Lo que parece claro es que ninguno tendrá excesivos problemas para hacer amigos. Ni en Madrid ni en Norteamérica. Pues extrovertidos es una cualidad que casa bien con ellos como pudo verse durante el reportaje. Baloncesto, fútbol, balonmano, tenis, bádminton, teatro, baile, Scout, música o lectura. Sin descuidar las amistades. Todos tienen en común un expediente que supera el 7 en la ESO y en la asignatura de inglés y una gran capacidad para exprimir el tiempo.



“Esta experiencia me ayudará a madurar y a orientarme profesionalmente, a conocer una nueva cultura y a hacer muchos más amigos. Creo que es una oportunidad para empezar una nueva vida”, resumía Adrián Ruiz Elvira, estudiante de Liceo Monjardín.

Las becas. Fundación Amancio Ortega reparte 600 becas: 300 para cursar 1º de Bachillerato en Canadá y 300 para EEUU. 100 se reservan a estudiantes gallegos. Se presentaron más de 10.000 aspirantes. De Navarra, unos 300.

Requisitos. Dirigidas a alumnos de 4º de ESO, las becas requerían una nota media mínima de 7 en 3º de la ESO y 7 en la asignatura de inglés. El nivel de renta familiar per cápita tiene un peso del 60% en la nota final y hay que superar la prueba de inglés y la entrevista personal.

Fondos. Se calcula que la fortuna de Amancio Ortega , fundador de Inditex, supera los 78.000 millones de euros y su fundación destina 12 millones a las becas. Cada una de las 600 plazas concedidas supera los 20.000€, una cantidad que incluye el viaje, estancia con familia local, costes del colegio, manutención y una pequeña ayuda de unos 100 € al mes para gastos.

