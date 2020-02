El Navarra Arena se llena de una experiencia musical para toda la familia con Minimusic

Desde las 12.00 hasta las 18.00 de la tarde se contó con varios conciertos de forma ininterrumpida en los que los más pequeños disfrutaron de imitaciones de primer nivel, además de muchas otras ofertas para quienes no pudieran aguantar el ritmo de sus padres. No se trataba de un festival de música al uso, sino de una jornada en la que tan importante era satisfacer a los mayores como no desconectar de los mas pequeños, de un público formado mayoritariamente por parejas jóvenes con hijos de entre 8 y 12 años, aunque tampoco faltaban las silletas.