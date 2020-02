El Gobierno de Navarra estudia si la normativa en torno al juego contempla retroactividad

Actualizada 05/02/2020 a las 14:02

El portavoz del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, ha manifestado este miércoles que hay que estudiar y decidir con "rigor" y "total seguridad jurídica" si la normativa en torno al juego y las casas de apuestas contempla retroactividad.



En la rueda de prensa tras la sesión del Ejecutivo, Remírez ha indicado que "no podemos dar pasos en falso". "Una normativa de estas características va a ser mirada con mucho detalle y mucha lupa por parte de los colectivos y las empresas afectadas", ha dicho.



Según ha afirmado, "nuestro objetivo no es perjudicar a ningún negocio privado, sino actuar ante un problema de salud pública en forma de adicciones". "No estamos aquí para cerrar o abrir casas de apuestas sino para que no se produzcan en la ciudadanía situaciones de adicciones por esta circunstancia", ha expuesto.

Te puede interesar

Selección DN+