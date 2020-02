05/02/2020 a las 06:00

En la era de las grandes tecnologías y el avance imparable de las redes sociales y el mundo digital, el papel sigue respirando con fuerza. Al menos en lo referente al entorno de mapas y planos. Celebrando su 25 aniversario, el Callejero de Navarra ha decidido reeditarse. Por ello, mañana jueves volverá a repartirse de manera gratuita con Diario de Navarra en Pamplona y Comarca.



A lo largo de sus 128 páginas a color, la publicación recoge un directorio de empresas, en la que cientos de anunciantes aparecen ordenados alfabéticamente según las actividades que realizan. Desde abogados o acupuntura, pasando por administradores de fincas, cerramientos, chocolaterías, ecotiendas, inoxidables o relojerías, entre otras muchas especialidades. Pero no solamente eso, sino que a través de los 28 planos que configuran cada ejemplar, los promotores del Callejero tratan de ofrecer el máximo detalle de todas y cada una de las calles de la capital y la cuenca. No sin olvidarse de los polígonos industriales y localidades de marcada relevancia como Sangüesa, Estella, Tudela, Peralta, Cintruénigo, Marcilla, Puente la Reina, Corella y Tafalla.



MANUAL DE CONSULTA



El cuarto de siglo no podía venir sin novedades. De ahí que para este 2020 se haya apostado por la edición de un vídeo de algo menos de un minuto de duración en el que se da a conocer una publicación que para muchos es un imprescindible. A este respecto, los usuarios siguen demandando, y parece que cada vez más, la guía gastronómica en Navarra



En ella, los internautas encontrarán un extenso buscador de restaurantes ordenados alfabéticamente, además de un blog en el que poder seguir las novedades del mundillo. Asimismo, la plataforma posibilita a los usuarios compartir fotos y experiencias culinarias. Tampoco se debe olvidar a que en su página web se mantiene el tradicional apartado de ofertas, donde los interesados podrán encontrar descuentos y promociones que irán actualizándose con el paso del tiempo.



Desde que en 1992 tres socios fundaran una empresa para desarrollar una guía útil con la que los ciudadanos pudieran encontrar la calle que necesitaran, el Callejero de Navarra ha ido creciendo año tras año, ampliando su información en cada edición hasta convertirse en un “auténtico manual de consulta”.



Cómo consultar el Callejero

Con idea de que los usuarios no pierdan detalle, las primeras páginas del Callejero de Navarra están orientadas a explicar, paso a paso, cómo consultar el manual. Así las cosas, se explica que para localizar una calle basta con introducirse entre las páginas 117 y 126; mientras que si lo que se desea es buscar una zona, lo adecuado sería mirar el plano general de la página 4 a la 7. El apartado tres se centra en las empresas, mientras que los posteriores están enfocados a localizar actividades (páginas rojas), poblaciones, código postal, emergencias, servicios 24 horas, etc. “Pensamos que el Callejero contiene mucha más información que los planos meramente dichos”, dicen los impulsores.

Etiquetas Diario de Navarra

Selección DN+