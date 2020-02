Se constituye el nuevo claustro de la UPNA

Actualizada 04/02/2020 a las 19:38

El Claustro de la Universidad Pública de Navarra (UPNA) elegido para esta legislatura 2019-2023 se ha constituido y celebrado su primera reunión, en la que ha elegido a los miembros de la Mesa del Claustro y del Consejo de Gobierno de la Universidad.



El claustro, compuesto por 120 miembros, ha conocido el informe del rector, Ramón Gonzalo García, y el informe anual de la defensora de la comunidad universitaria, Carmen García Olaverri. Además, en la sesión se procedió a la elección de los vocales de la mesa del Claustro y de los representantes de este órgano en el consejo de Gobierno de la Universidad.



En su informe, el rector anuncia que este año se firmará el nuevo Plan de Financiación Plurianual con el Gobierno de Navarra, explica los diferentes avances que se están llevando a cabo en la UPNA en cuanto a transformación digital y administración electrónica, y expone las características del proyecto del nuevo edificio del campus de Ciencias de la Salud, que albergará a los estudiantes del grado de Medicina.



El Claustro ha elegido además para su Mesa, como prevé la normativa, tres representantes del sector de PDI con vinculación permanente a la Universidad (Rosa María Murillo Pérez, María Henar Urmeneta Martín-Calero y María Sandra Cavero Brújula), un representante del PDI no permanente o permanente no doctor (María Napal Fraile), un representante del PAS (José Javier Labayen Errea) y dos representantes del sector estudiantes (Jon Mikel Cancel Martínez e Iñigo Luzuriaga González).



Esta Mesa está presidida por el rector de la UPNA y el secretario, Roldán Jimeno Aranguren, que es el secretario general de la Universidad.



Por su parte, para el Consejo de Gobierno han sido elegidos por parte del PDI permanente Arantzazu Villanueva Larre, David Astrain Ulibarrena, Soledad Barber Burusco, Javier Fernández Montalvo, Eloísa Ramírez Vaquero y Ramona Barrena Figueroa; por el sector no permanente y permanente no doctor Daniel Paternain Dallo y Andrea Ollo López; por el PAS Jesús María Aguirre Ocáriz y Carlos Sola Pabolleta; y por los estudiantes, Diego Aguirre Elvira y Jon Mikel Cancel Martínez.

