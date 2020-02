Actualizada 04/02/2020 a las 15:44

La historia de 'Lennon' está provocando estos últimos días multitud de comentarios en las redes sociales. Este perro, que se encuentra en buen estado en un centro de la Asociación Adopta Navarra, fue abandonado el pasado día 30 de enero junto a la residencia canina de Ablitas. A su lado dejaron una bolsa en un cuyo interior había una nota en la que su dueño explicaba las razones de su decisión.



Según han informado desde Adopta Navarra, el animal, que se encuentra en buen estado físico, está ahora a la espera de ser adoptado. Se trata de un perro cariñoso y que ha sido bien educado.

La Asociación Adopta Navarra ha agradecido a través de su cuenta en Facebook a las personas que hallaron al animal y se pusieron en contacto con ellos. "Afortunadamente no miraron a otro lado he hicieron todo lo posible porque 'Lennon' tuviera su oportunidad y hoy está aquí con nosotros... Es un encanto de perro y está adaptándose a su nueva vida, enseguida os contaremos más sobre él. Gracias por no mirar a otro lado chicas".

El contenido de la carta que acompañaba a 'Lennon' es el siguiente: "Escribo esto entre lágrimas al no poder hacerme cargo de mi compañero. Me quedé sin trabajo y ahora vivo de alquier en un piso donde no permiten perros.

He intentado encontrar alguien que quiseria llevárselo pero no he logrado encontrar a nadie. Espero de todo corazón que vosotros logréis encontrarle dueño.

El perro se llama Lennon, es muy tranquilo y no hace ruido. Le encanta jugar con otros perros y pasear. Tiene todas las vacunas pero le toca desparasitar y hace dos semanas le eché la pipeta. Ah y tiene 1 año y 5 meses.

Lo siento, no me siento para nada orgulloso pero no puedo hacer nada más".

Las personas interesadas en adoptar a 'Lennon' pueden ponerse en contacto con la Asociación Adopta Navarra a través de su email: asociacionadoptanavarra@hotmail.com o su Facebook (https://www.facebook.com/adoptanavarra)

