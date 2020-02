Actualizada 03/02/2020 a las 12:16

Izquierda-Ezkerra ha manifestado que sería un "error" que los partidos del Gobierno de Navarra y EH Bildu no aprueben ninguna de las enmiendas que ha presentado al proyecto de Presupuestos para 2020.

El acuerdo del Ejecutivo del PSN, Geroa Bai y Podemos con Bildu implica un aumento de gasto de casi 17 millones de euros con la aprobación de las enmiendas presentadas por estas cuatro formaciones. Las de I-E, por tanto, quedan fuera del acuerdo pese a que de trata de uno de los socios del acuerdo programático que sostiene al Gobierno de Chivite.

"La no aprobación de nuestras enmiendas sería muy negativo para las localidades y colectivos a los que afectan", ha dicho la portavoz de I-E, Marisa de Simón, consciente de que, con la mayoría que suman PSN, Geroa Bai, Podemos y Bildu, su voto no es clave ya para aprobar las cuentas.

Tras la Mesa y Junta de Portavoces de este lunes, Marisa de Simón, de I-E, ha manifestado que el jueves votará en contra de la enmienda a la totalidad de Navarra Suma al entender que aunque las cuentas son "mejorables", de "ninguna de las maneras requieren de una enmienda a la totalidad". "Requieren de mejoras para lo que esperamos llegar a acuerdos para incluir algunas de las enmiendas de I-E", ha agregado.



A su juicio, "lo mejor para la ciudadanía es que Navarra Suma no tenga capacidad para determinar ni la política fiscal ni los Presupuestos" y ha considerado que sería "un error" que no prosperase ninguna de las enmiendas parciales presentadas por la coalición.



"El voto favorable de I-E a los Presupuestos no es necesario, pero entendemos que nuestras enmiendas son totalmente justas, razonadas y razonables. No aceptarlas sería algo muy negativo no para I-E, sino para la sociedad en general", ha apuntado.



Por su parte, el parlamentario de Navarra Suma Carlos Pérez-Nievas ha afirmado que son conscientes de que la enmienda a la totalidad de la coalición de UPN, Ciudadanos y PP no va a prosperar, pero ha remarcado su "voluntad de diálogo en temas concretos de enmiendas" parciales para "mejorar el Presupuesto".



"Siempre y hasta el último momento las puertas están abiertas a negociar", ha expuesto Pérez-Nieves, para quien el Gobierno foral "debe cambiar de socio prioritario". "No es admisible que la presidenta, María Chivite, opte por EH Bildu antes que por Navarra Suma", ha censurado, para señalar que "el diálogo se tiene que empezar con la mayoría".



Ha incidido así el representante de Navarra Suma en que en la coalición están "abiertos a negociar", pero en una negociación que "tenga una coherencia con nuestra idea política".



El portavoz parlamentario del PSN, Ramón Alzórriz, por su parte, ha destacado que el aumento del techo de gasto acordado entre el Gobierno foral y EH Bildu, y que será aprobado este lunes por el Ejecutivo, "va a permitir el aumento de partidas para atajar cuestiones sociales" para lo que, según ha dicho, "este Gobierno está dedicando todo su esfuerzo".



En este sentido, ha considerado "una buena noticia que haya habido una mejor recaudación y que ésta se destine a cuestiones sociales que es lo que demanda la ciudadanía". Y ha destacado que los Presupuestos elaborados por el Ejecutivo están "basados en el diálogo, la negociación y el acuerdo entre diferentes".



Al ser preguntado por si el Partido Socialista está dispuesto a aceptar enmiendas parciales de I-E, ha señalado que "hay un periodo de diálogo y negociación y ahí veremos qué cabida tienen las diferentes enmiendas que presenten los grupos".



Asimismo, en representación de Geroa Bai, Uxue Barkos, ha afirmado que con el rechazo a la enmienda a la totalidad de Navarra Suma en el pleno del jueves la Cámara foral va a poner de manifiesto "esa estrategia política de acuerdo como herramienta fundamental" para la aprobación de las cuentas, un acuerdo presupuestario que ha puesto en valor.



También la portavoz de EH Bildu, Bakartxo Ruiz, ha valorado que esta semana el pleno del Parlamento vaya a dar "un paso más" en la tramitación presupuestaria y ha señalado que si bien no son las cuentas que hubiera elaborado la coalición abertzale, van a dar "una oportunidad al Gobierno y a estos Presupuestos".



De este modo, ha defendido el acuerdo alcanzado entre el Ejecutivo foral y EH Bildu, un pacto que, según ha indicado, "nos permite tener un margen de presentar determinadas enmiendas que mejoran los Presupuestos y también unos compromisos políticos para poder incidir en las políticas de Gobierno".



Sobre la negociación ahora de las enmiendas parciales, ha expresado la "disposición absoluta" de su formación de "llegar a un acuerdo final que nos pueda satisfacer a las cinco fuerzas", en referencia a PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e I-E. "En estos Presupuestos lo positivo va a ser que se visualiza que Navarra Suma no tiene capacidad, que hay una mayoría alternativa a la derecha", ha señalado.



Por parte de Podemos, Mikel Buil ha recordado que la formación morada, como parte del Gobierno de Navarra, "forma parte de un pacto que implica el crecimiento del techo de gasto en 16 millones", un acuerdo al que, según ha dicho, Izquierda-Ezkerra fue invitada "desde el primer momento".

En todo caso, ha señalado que valorarán "cada enmienda" que I-E ha presentado de forma "propia" y "sin haberlas pactado". "Cualquiera de esas enmiendas que ha presentado si las hubiera negociado en el marco que nos hemos dado y al que ha estado invitada, hubiera mejorado considerablemente los Presupuestos", ha agregado.

Selección DN+