La adrianesa Isabel Sola Gurpegui, de 52 años, estudió Biología en la Universidad de Navarra y se doctoró, con una tesis sobre los coronavirus en los cerdos, en la Universidad Autónoma de Madrid. Desde hace 25 años, trabaja con esta familia de virus en el Centro Nacional de Biotecnología, adscrito al CSIC (Centro Superior de Investigaciones Científicas), el único laboratorio de España que investiga con los coronavirus y que, en la actualidad, codirige. Es una de las tres personas que más sabe de coronavirus en nuestro país, reconoce. Con una paciencia y amabilidad infinitas, lleva días atendiendo a los medios de comunicación, explicando las características del llamado 2019-nCoV, surgido en la ciudad china de Wuhan, en la provincia de Hubei, y que ha provocado que la OMS (Organización Mundial de la Salud) declare la alerta sanitaria internacional.



¿Qué son los coronavirus?

Son una familia de virus que pueden afectar a animales o a personas. En el caso de los humanos, los coronavirus son los causantes, entre otras patologías, del resfriado común de invierno. Pero, en 2002 surgió la primera complicación con la aparición del de un coronavirus en el sureste asiático, el sars-cov, que infectó a unas 8.000 personas de las que mató a 800. Diez años más tarde, apareció el mers-coronavirus (síndrome respiratorio de Oriente Medio), al parecer procedente de los camellos y que ha causado 800 muertos. Ahora, en el 2012, nace en la ciudad china de Wuhan otro coronavirus de la misma familia, de los que se denominan altamente patogénicos, que provocan infecciones n más grave que puede llegar a ser mortales.

¿Por qué la alarma mundial si en un principio los datos sobre mortalidad del coronavirus en China no son mayores que los de la gripe en España en 2019 (6.000 fallecidos)?

Porque se trata de un virus emergente y cuando emerge algo nuevo surge el temor y desconfianza a lo desconocido. Además, en el caso de este coronavirus se añaden varias circunstancias. En primer lugar, se transmite entre personas y, en segundo, provoca una infección que puede ser grave. Es un situación seria, que hay que cuidar y atender. Por otra parte, está el hecho de la gran movilidad de viajeros de China hacia otros países, que pueden contagiar el virus. Los medios de comunicación han potenciado la sensación de epidemia global, porque, al menos en este caso, las noticias se han transmitido a más velocidad del virus.

Entonces, tiene sentido la declaración de la OMS y el aislamiento de ciudades, como ha ocurrido con Wuham.

Si no pusiéramos límites al virus con el aislamiento, la enfermedad seguiría extendiéndose. En algunos casos se están tomado medidas muy extraordinarias, como el aislamiento de una ciudad, pero eso ha hecho que el virus se extienda con más dificultad. En cuanto a la declaración de emergencia de la OMS, lo que se pretende es hacer una serie de recomendaciones a la población mundial y promover una red de colaboración entre países y entre instituciones disponer de todos los medios para el control de la enfermedad. Preocupa lo que está ocurriendo en China, pero confiamos en que el país está tomando las medidas necesarias. Lo más preocupante es que el virus llegue a países, como por ejemplo India, más vulnerables, con menos recursos sanitarios y con una gran densidad de población.

¿Cómo se puede tratar la infección por coronavirus?

Al ser un virus, los coronavirus no se pueden tratar con antibióticos, que solo son efectivos contra las bacterias. Es cierto que sí existen antivirales para enfermedades como la hepatitis C, pero no en el caso de los coronavirus. Todavía no hay ni antivirales ni vacunas aprobadas. No existe un tratamiento específico. A una persona afectada por el coronavirus solo se le pueden tratar los síntomas, la neumonía en el peor de los casos, en el hospital.

¿Qué grupo de población es más vulnerable al contagio?

Tal y como ocurrió con el anterior coronaviurs, las personas más jóvenes, los menores de 21 años, no resultan afectados . Los mayores de más de 65 años son los más vulnerables. Aunque es cierto que son personas que ya tienen otras patologías asociadas como diabetes o enfermedades crónicas.

¿Qué índices de contagio presenta el coronavirus surgido en China?

Aunque será al final de la epidemia cuando manejaremos cifras más concretas, en principio, solo el 30% de las personas que mantienen contacto con el coronavirus desarrolla patologías más graves, mientras que el 70% se mantiene asintomática o tiene síntomas leves. El estar en contacto con el virus no implica que te contagies.

¿Se puede agravar la epidemia?

Los virus tienen la capacidad de mutar, está en su propia naturaleza cambiar con el fin de adaptarse mejor a las circunstancias que se encuentran. Al ser un virus que, además, ha saltado de los animales al ser humano, a una especie distinta, el coronavirus ha tenido que adaptarse más rápido y por eso ha resultado más virulento. Pero, una vez adaptados a las personas, por regla general, no suelen ser tan agresivos.

El vienes se produjo el primer caso positivo por coronavirus en España ¿Podemos estar tranquilos?

Es un caso de alguien que estuvo en contacto en Alemania con una persona infectada. El sistema de vigilancia epidemiológica lo detectó hace días y desde entonces estaba aislado en un hospital. En principio, todo se ha hecho correctamente y de forma segura para evitar la transmisión a terceros. Creo que puede ser un mensaje tranquilizador de que la coordinación entre países y la actuación preventiva han sido buenas. Contamos con un buen sistema sanitario y no hay motivos de alarma.

¿Hasta cuándo puedo prolongarse la epidemia?

La epidemia de 2002 se prolongó entre cinco y seis meses, después se dio por concluida, gracias a que se controló la transmisión. Es probable que en este caso, los plazos sean similares.

¿El uso de la mascarilla garantiza la ausencia de contagio?

En España, es una precaución que no es necesaria. Basta con las medidas que hay que adaptar con la gripe o el catarro. Además, no todas las mascarillas funcionan. Solo son efectivas las que están certificadas para el riesgo biológico, no las típicas mascarillas de quirófanos. Si no tapan por completo la nariz y la boca, no sirven para nada.

¿Habrá vacuna?

No es probable a corto plazo. La vacuna requiere un proceso largo. Primero en el laboratorio y luego evaluar si es segura en animales de experimentación antes de pasar a ensayos en humanos. No se improvisa de un día para otro.

