Asociaciones exigen el retorno a España del senegalés expulsado de Ribaforada

Representantes de Médicos del Mundo y Papeles y Derechos Denontzat han exigido en el Parlamento de Navarra “responsabilidades y reparación” para Modou Khadim Sow, ciudadano senegalés que fue expulsado de España tras acudir a una citación en el Ayuntamiento de Ribaforada. Han señalado que “la única manera de reparar es exigir su retorno a España” y han solicitado que “situaciones como ésta no se vuelvan a repetir”.



Se han preguntado “con indignación y preocupación” qué principios de igualdad e integración regían en la actividad municipal del exalcalde de Ribaforada y actual director general de Administración Local y Despoblación, Jesús María Rodríguez Gómez.



Desde SOS Racismo Nafarroa, han afirmado que “es grave que esta expulsión exprés se haya llevado a cabo con la connivencia de la administración pública navarra”, el Ayuntamiento de Ribaforada, que "es el peldaño más cercano a la ciudadanía”.



Beatriz Villahizán, portavoz de SOS Racismo, ha indicado que se produjo “un exceso en las funciones” del consistorio de la Ribera y ha acusado a la institución de “ser cómplice directo de uno de los mecanismos más atroces del racismo institucional, las expulsiones exprés”.



“Modou fue expulsado gracias a un engaño y en aplicación a una ley injusta”, ha indicado Villahizán. Ha recordado que la Ley de Extranjería "mantiene una bolsa de personas que pueden acceder a puestos legales y otros ilegales" en el mercado laboral, pero no regula los flujos de personas.



Ha criticado que la frontera sur se haya convertido en una "necrofrontera" y ha señalado que no se pueden contemplar las políticas migratorias "de manera más humana" puesto que hay "fronteras en las calles, en forma de controles, detenciones, internamientos o identificaciones".



Por último, ha recordado "la desobediencia" del Gobierno de Navarra a garantizar la atención sanitaria a las personas en situación irregular y ha manifestado que, "si se quiere hacer algo, se puede".



Desde Médicos del Mundo Navarra, Maite García ha informado del procedimiento y de la información otorgada tanto por el Ayuntamiento de Ribaforada como por la Brigada de Extranjería de la comisaría general de Tudela.



García ha considerado que “no son creíbles” las informaciones otorgadas por el consistorio y ha recordado que el Defensor del Pueblo ya concluyó que “la citación no es acorde a cómo se regulan las citaciones administrativas”.



A su vez, ha destacado que el Defensor del Pueblo criticó que en el caso de Modou “no se respetaron los derechos de las personas implicadas en procedimientos administrativos”.



Además, el Defensor del Pueblo indicó que trasladaría a la Agencia Española de Protección de Datos el caso “para valorar si hubo una cesión irregular de datos”, ha subrayado.



Por último, García ha informado de que el consistorio admitió que “la petición de datos de Modou se realizó de manera verbal”, hecho que “es chocante” puesto que, “si fuera un proceso criminal contra él, una solicitud verbal no es la manera más adecuada”.



Desde el Colectivo de Senegaleses de la Ribera, han leído una carta enviada por Modou Khadim, en la que afirma que el día de su extradición vio “un fin de proyecto de vida, que comenzó hace 20 años, primero en Italia y luego en España, durante 13 años”.



En la misiva también asevera que “no guarda ningún rencor” y está agradecido a lo que Navarra le dio, “a la gente, al ambiente de los bares cuando había fútbol, el acento ribereño que resuena aún” en su cabeza. Por último, agradece “la lucha a quienes están peleando por aclarar lo sucedido”, algo que “no lo desea ni al peor de los enemigos”.

