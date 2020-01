Bildu exige el acceso libre para los visitantes al conjunto monumental de Ujué

Actualizada 18/01/2020 a las 13:05

EH Bildu ha registrado en el Parlamento foral una serie de preguntas dirigidas al Gobierno de Navarra en torno al conjunto monumental de Ujué.



Concretamente, la coalición desea conocer si "en la concesión de las ayudas para la restauración del mismo se estableció alguna condición al Arzobispado para que se facilitara el acceso libre y gratuito a todas las dependencias por parte de los visitantes que se acercan a verlo".



Tras diez años de trabajos, las obras de restauración del conjunto monumental finalizaron en 2012, después de que la Administración invirtiera un total de 5.576.189,62 euros.



No obstante, Adolfo Araiz, parlamentario firmante de esta iniciativa, ha criticado que "a pesar de los ocho años pasados desde el 2012, nada funciona. Las salas de la exposición no se abren, y tampoco se hace funcionar al ascensor. El turista llega a Ujué quiere ver el santuario pero sólo puede entrar al interior de la nave gótica y al paseo de ronda". "Si el turista tiene suerte y encuentra al párroco, puede que este acceda a guiarles porque solo él tiene las llaves de las dependencias, y nadie más; a sabiendas de que, frecuentemente, se encuentra fuera o no le es posible facilitar dichas llaves", ha añadido.



En ese sentido, EH Bildu quiere conocer si el Gobierno de Navarra considera que el Arzobispado de Navarra "tiene derecho a limitar el acceso a todas las dependencias del conjunto monumental después de haber recibido tal cantidad dinero en concepto de subvenciones públicas".



Asimismo, Adolfo Araiz ha censurado que "la Diócesis de Pamplona inscribió a su nombre en el registro de la propiedad la iglesia-fortaleza de Uxue por un coste total que no superó los 30 euros, cuando el valor que en las escrituras dieron al santuario fue de 219.000 euros".



Por ello, EH Bildu ha preguntado al Ejecutivo foral si "tiene previsto interponer alguna acción judicial en defensa de esos derechos de propiedad".

