Gimeno asegura la voluntad de "avanzar a la gratuidad y universalidad" del 0-3 años en Navarra

El consejero de Educación, Carlos Gimeno, ha asegurado que el interés del Gobierno de Navarra es el de "avanzar hacia la gratuidad y universalidad" de la educación 0-3 años, si bien su remodelación y organización precisa de "un análisis exhaustivo" que su departamento "ya ha comenzado".



Así lo ha señalado en respuesta a una interpelación planteada en el Parlamento por EH Bildu sobre los retos y política general en materia de escuelas infantiles y, en general, del ciclo 0-3 años, un ámbito en el que ha recordado que hay escuelas subvencionadas, transferidas y conveniadas, y que se trata de un área en la que la unificación precisa de una labor en ámbitos administrativo, presupuestario y de competencias.



En cualquier caso, ha avanzado que su departamento va a llevar a cabo "de forma inmediata" ya algunas medidas, como la actualización de los módulos, la adecuación al SMI de salarios del personal de limpieza, la actualización al IPC de todos, o la reducción en un 1 % de la aportación de las administraciones locales.



También ha avanzado otros asuntos en su agenda, como la bajada de tarifas para el próximo curso, la posibilidad de incrementar los profesionales de apoyo o el estudio para el traslado a Educación de los centros adscritos a Derechos Sociales.



Para todo ello hay "absoluta voluntad política", ha asegurado el consejero Gimeno, quien ha pedido "apoyo" a los grupos para acometer "una causa justa".



En nombre del grupo interpelante, Bakartxo Ruiz (EH Bildu) ha instado a "dar pasos decididos" en esta legislatura "con voluntad política" y "liderazgo" por parte del Departamento de Educación para conseguir una etapa 0-6 años "integradora e integral" por entender que "la situación actual es caótica" y "debe superarse el modelo de guarderías".



"En esta legislatura se debería priorizar el ámbito de Educación", ha instado Ruiz, convencida de que "es el momento de dar un salto cualitativo, y mostrar una voluntad política que debe traducirse en inversión".



Por Navarra Suma, Pedro González se ha mostrado contrario al modelo gratuito por el que ha apostado la mayoría de los grupos, ha cifrado en 150 millones su coste y ha abogado, por el contrario, por la libertad" de las familias en elegir si se apuntan a esta etapa de escolarización hoy voluntaria, al tiempo que ha asegurado que su demanda va en disminución y el coste es elevado.



Por el PSN, Jorge Aguirre ha definido la educación como "un auténtico ascensor social, que se debe coger desde los primeros años de nuestra existencia", ha defendido el acuerdo programático para esta legislatura en Navarra, en el que "no hemos traicionado nuestro programa sino que lo estamos llevando a cabo", aunque para todo ello se necesitan presupuestos, un debate aún pendiente en el Parlamento.



Para María Solana (Geroa Bai) "es verdad que no estamos llegando y que falta muchísimo camino", pero ha defendido lo realizado en la pasada legislatura y ha criticado que se obvie.



Ainhoa Aznarez (Podemos) ha advertido del respeto hacia los padres que prefieren no escolarizar a los hijos hasta los 3 años, aunque se ha mostrado "de acuerdo que la educación infantil debe ser universal y gratuita", por lo que se debe contrarrestar "la ambición de la derecha por privatizar" que comienza "yendo contra las condiciones laborales" de los trabajadores.



También, por IE Marisa De Simón ha coincidido en defender la universalidad del ciclo 0-3 años, pero ha echado en falta en el discurso del consejero "unos objetivos claros con acciones concretas para conseguir esa meta".



Con motivo de este debate parlamentario, las trabajadoras del ciclo 0-3 de diferentes centros de Navarra han convocado para esta tarde una concentración ruidosa ante la sede del Legislativo en demanda de la subida de su sueldo y la bajada de ratios.

