Enériz ve "circunstancias" para no exigir el reintegro de las 23 Becas Navarra

Actualizada 08/01/2020 a las 11:39

El Defensor del Pueblo de Navarra, Javier Enériz, ha manifestado que, tras la solicitud de reintegro por la Administración de las Becas Navarra a varios beneficiarios por no retornar a la Comunidad foral en el tiempo estipulado por las bases reguladoras, hay "un conjunto de circunstancias que justificarían no exigir el reintegro de las becas o al menos atemporarlo".

Según ha continuado, no debería exigirse o modularlo "singularmente en los casos en que se aprecie que los beneficiarios han realizado lo que está en su mano para llevar a efecto las obligaciones adquiridas por la concesión de las subvenciones".

Enériz ha comparecido en comisión parlamentaria, a petición de Navarra Suma, sobre este asunto y ha explicado que beneficiarios de las becas Navarra entre 2009 y 2012 presentaron una queja al Defensor diciendo que "han ido cumpliendo con lo que se les exigió a nivel formativo" y que, sin embargo, "no en todas las situaciones han cumplido la condiciones de retorno por falta de oportunidades y colaboración a nivel laboral".

Según ha expuesto, la Administración ha reclamado a 23 de los 101 beneficiarios de las becas el reintegro de la subvención al entender que han incumplido las condiciones de retorno exigidas en las bases reguladoras.

Tras la queja, el Defensor solicitó un informe al departamento de Desarrollo Económico del Ejecutivo, quien respondió que las becas están sujetas a las bases reguladores y que se establece la obligación del retorno de los beneficiosos, así como de las consecuencias de su incumplimiento.

Javier Enériz ha señalado que, analizada la situación, han determinado que "entre 2009 y 2012 se ha padecido una fuerte crisis económica que ha afectado al mercado de trabajo y al sector de las personas jóvenes", lo que ha supuesto una "dificultad en la práctica para cumplir ese requisito porque no hay acuerdos con empresas".

El defensor ha opinado que "es de aplicación el principio de equidad y buena fe como límites de las facultades de las administraciones al establecer determinados criterios que pueden ser gravosos para los ciudadanos".

Y que, por tanto, "el conjunto de circunstancias justificarían no exigir el reintegro de las becas o atemporarlo, singularmente en los casos en que se aprecie que los beneficiarios han realizado lo que está en su mano para llevar a efectos las obligaciones adquiridos por la concesión de las subvenciones".

Eneriz ha añadido que ello con la crisis de aquellos años "pone de manifiesto que el compromiso de retorno a Navarra no se habría podido materializar por un conjunto de causas que no serían imputables en su mayoría a los beneficiarios". "La crisis y que no se arbitraron las medidas suficientes para facilitar el retorno", ha afirmado.

"En este contexto, la aplicación rigorista de la norma pudo generar un resultado injusto", ha aseverado, para indicar que por ello la institución "sugirió la adopción de medidas para corregir esta situación generada". "Se ha sugerido a Desarrollo Económico que revisase el reintegro de las becas y no se exigiera la devolución o se modulara el importe en los casos en que no retorno fue por causas ajenas al becario", ha expuesto, para indicar que, ante dicha sugerencia, el departamento ha respondido que los procedimientos de reintengro de las becas se ha realizado de acuerdo a la ley y a las bases reguladores.

Por su parte, el parlamentario de Navarra Suma Juan Luis Sánchez de Muniáin ha señalado que "todas las condiciones que de estos jóvenes dependían han sido perfectamente cumplidas" y "han aprovechado la confianza, en forma de ayuda económica, que la Administración dispensó en ellos". "Si no se cumplieron las bases al cien por cien fue por una situación sobrevenida y ajena a ellos, como fue la crisis económica", ha expuesto, para criticar que, en este caso, "ha faltado equidad y ha habido por tanto un resultado injusto" y que a su juicio "procede hacer la revisión".

Te puede interesar

Selección DN+