Satse critica que Salud pretende "privatizar" el servicio de rehabilitación a domicilio

Actualizada 20/12/2019 a las 17:32

El Sindicato de Enfermería en Navarra, Satse, ha criticado la intención del Departamento de Salud de "privatizar" el servicio de rehabilitación a domicilio.



El sindicato ha explicado que la consejera de Salud, Santos Induráin, "ha anunciado su intención de sacar a licitación en el segundo semestre de 2020 el acuerdo marco para la prestación de rehabilitación domiciliaria a cargo del SNS-O, externalizando los servicios de tratamiento y atención domiciliaria de las personas con problemas osteomusculares o que hayan sufrido un ictus". Para Satse, "esta solución debe de englobarse dentro de la sanidad pública" y concretamente "debe integrarse dentro de Atención Primaria".



En este sentido, ha defendido "la necesaria integración de Fisioterapia dentro de Atención Primaria donde la presencia de estos y estas profesionales es mínima, y donde trabajan como personal de apoyo fuera del equipo sanitario". "Además, sus funciones están enmarcadas únicamente en tratamientos grupales de servicios terapéuticos para patologías lumbares, cervicales y de hombro de baja complejidad", ha indicado.



Desde Satse no entienden que el Departamento de Salud "pretenda defender la sanidad pública navarra con medidas como esta licitación, teniendo en cuenta las malas experiencias que hemos tenido en esta comunidad con las privatizaciones en el pasado y siendo como han sido desde el PSN tan críticos con estas cuestiones". Y han afirmado que esta medida busca "el ahorro económico" y no "una verdadera apuesta por la sanidad pública".



El sindicato ha incidido en la "indiscutible necesidad de contar con fisioterapeutas en la sanidad navarra, siendo como son un pilar fundamental de la misma, y teniendo en cuenta además que la Comunidad foral es la segunda comunidad más longeva del Estado y que cada vez son más los pacientes pluripatológicos y crónicos".



Al respecto, ha apuntado que, en Navarra, "el número total de fisioterapeutas colegiados es de 73, pero el Servicio Navarro de Salud cuenta solo con 180 profesionales en su plantilla" "Históricamente, los sucesivos departamentos de salud navarros han sido responsables de que los profesionales de fisioterapia hayan sido excluidos del SNS-O y relegados a la sanidad privada", ha remarcado Satse, que ha afirmado que "seguir está senda no responde a la realidad de las necesidades de la población navarra".



La organización ha calificado de "ridículo" el número de fisioterapias en el Servicio Navarro de Salud, con 180 plazas, y ha reclamado su aumento. Sin embargo, ha reprochado, "en esta última OPE, de 219 plazas solo cuatro son para Fisioterapia".



Además, ha criticado que la consejera Induráin "haya tomado esta decisión unilateralmente y que no la haya consultado". "Llevamos desde octubre de 2018 sin una mesa sectorial, y está es otra decisión importante más que se toma dejando de lado a este sindicato", ha rechazado.

Selección DN+