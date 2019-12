Activado el Plan de Emergencia por inundaciones ante la crecida de los ríos navarros

Actualizada 13/12/2019 a las 12:11

El Gobierno de Navarra ha activado el Plan de Emergencias ante el riesgo de Inundaciones en el nivel de situación 1 por la crecida de los ríos, especialmente el Arga, como consecuencia de las continuas precipitaciones.



La previsión meteorológica es "favorable", por lo que, aunque es preciso ser cautos, "en principio lo peor ya ha pasado", ha indicado en rueda de prensa el vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior, Javier Remírez, quien ha apuntado, no obstante, que es preciso estar atentos al deshielo.



El nivel de emergencia 1 contempla inundaciones en zonas localizadas cuya atención queda asegurada mediante el empleo de medios y recursos de los que se dispone en las zonas afectadas, ha explicado.



Las principales avenidas se registran en Arga, cuyo caudal ha quedado estabilizado en la Comarca de Pamplona en torno a los 530 metros cúbicos por segundo; en el río Bidasoa, donde el caudal ya está descendiendo; y en el río Esca, que ha batido el récord de medición registrado hasta ahora en la estación de Isaba; así como en los ríos Salazar, Irati y Arakil.



En las próximas horas, se prevé que la punta de la crecida del Arga llegue a Echauri sobre las 12 horas, y a Funes a la medianoche. Por su parte, en la Ribera no se prevén desbordamientos debido a que los embalses de Itoiz y Yesa están laminando la avenida de los ríos Irati y Aragón.



A las 7 de la mañana del sábado está previsto la llegada del mayor nivel de crecida del Ebro a Castejón, pero, según el vicepresidente, se considera que con las previsiones actuales las motas de contención en esa zona aguantarán por lo que no se prevé que haya problemas al respecto.

Remírez ha participado, junto con la directora general de Interior, Amparo López, en una reunión de coordinación en la sede del Servicio de Protección Civil y Emergencias, donde se realiza un seguimiento de la situación de los ríos navarros y se coordinan las atenciones en colaboración con la Delegación del Gobierno y los ayuntamientos afectados.



Al respecto ha indicado que está en contacto con los alcaldes de la zonas más afectadas, Pamplona, Burlada, Villava y Huarte, principalmente, para interesarse por la situación y poner a su disposición todos los medios del gobierno.



En las últimas 24 horas las precipitaciones acumuladas registradas en las estaciones meteorológicas del Gobierno de Navarra han sido de 114,3 l/m2 en Doneztebe / Santesteban; 100,5 l/m2 en Irabia; 97,1 l/m2 en Eltzaburu; 91,6 l/m2 en Urbasa, 90,4 l/m2 en Gorramendi y 60,8 l/m2 en Pamplona.



Los valores que presentan las localidades de la zona media y sur de Navarra son muy inferiores, como por ejemplo Tafalla con 17,1 l/m2 y Tudela con 5,6 l/m2.



A las 10:10 horas, el río Arga era el más afectado por la crecida de caudales. A esa hora, en el tramo de Echauri contabilizaba 5,88 metros de altura con 929,70 m3/sg, mientras que en Pamplona, la altura estaba estabilizándose en 4,03 metros y 533,27 m3/sg. En Arazuri registraba 3,84 metros y 3,541,25 m3/sg.



Por su parte, el caudal del Arakil sube a 4,4 metros (316,20 m3/sg), en Etxarren; y el del Larraun a 3,29 metros y 242,60 m3/sg, en Irurtzun.



Se recomienda circular con precaución por la formación de balsas de agua en las carreteras, algunas de las cuales han tenido que ser cortas como la NA-30 por inundación del paso subterráneo de acceso al polígono de Landaben en Pamplona.



Asimismo se encuentran cortadas la NA-137 (Burgui-Isaba) entre los kilómetros 12-13; la NA-178 (Lumbier-Navascués-Ezcároz) en el kilómetro 19,5; NA-2030 (Orbaitzeta) en los kilómetros 2-3; NA-700 (Pamplona-Estella-Lizarra en Etxauri) los pk. 8,2 y 10,4 y la NA-4161 (Larraintzar- Iraizotz) en el pk. 0,15.



En situación similar se encuentran la NA-1300 (Irurtzun-Límite con Gipuzkoa) entre los pk. 2,7-3; NA-2410 (Barranca) en los pk. 13,3 y pk. 16; NA-7065 (Urritzola) en su comienzo; NA-7520 (Lizarrabengoa), en el pk. 7; y la NA-7010 (Astrain-Irurtzun) en el pk. 20.

