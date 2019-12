SEPNA, UGT y LAB exigen la "reversión de los recortes" en la enseñanza concertada de Navarra

Actualizada 12/12/2019 a las 14:22

SEPNA-FSIE, UGT Y LAB, firmantes del Acuerdo para la Enseñanza Concertada e Ikastolas, han exigido la "reversión de los recortes salariales sufridos en 2012", que han cifrado en el 2,5% para el personal docente y el 2% para el PAS.



Los tres sindicatos, que se concentraron este miércoles frente al Palacio de Navarra, han destacado en una nota que el Ejecutivo foral "dispone de cuatro millones de euros anuales recortados del salario de todos los trabajadores y trabajadoras de nuestro sector, por lo tanto son 28 millones de euros lo que los compañeros y compañeras de los centros e ikastolas concertados hemos aportado para afrontar la crisis".



Por otro lado, han reivindicado que se realicen las sustituciones del personal docente "desde el primer día en bajas superiores a diez días lectivos". Una medida "muy importante" para trabajadores y alumnado ya que supone una "clara de mejora en la calidad educativa", han resaltado.



"Una vez que en la red de centros públicos ya han revertido dichos recortes, es de justicia que a nosotros y nosotras se nos aplique la misma reversión", han manifestado estos tres sindicatos, que han apuntado que el sector de la concertada "representa casi el 40% de la red educativa" de Navarra.



SEPNA, UGT y LAB han destacado que "ahora es el momento de dotar presupuestariamente los fondos necesarios para afrontar esta reversión desde el año 2020". Por ello, han exigido al Departamento de Educación que "asuma este compromiso con los trabajadores de nuestro sector lo antes posible".



Las tres organizaciones ven una "actitud pasiva" por parte de Educación "ya que se nos emplaza a la negociación del nuevo acuerdo a partir de enero, cuando los presupuestos ya estén cerrados". De la misma manera, han criticado que han solicitado "insistentemente" una reunión con la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, "sin ninguna respuesta".



Igualmente, han pedido al Parlamento de Navarra que tenga en cuenta al sector de la concertada a la hora de aprobar los Presupuestos Generales de Navarra. "Somos unos 3.400 profesionales, casi el 40% de la red educativa de nuestra comunidad, y no queremos que se vuelva a repetir lo mismo que en el 2016, año en el que no se nos aplicó la subida salarial del 1% por los mismos motivos, no haber sido incluido previamente en los presupuestos", han remarcado.

