El comité de Sedena desconvoca los tres días de huelga tras el acuerdo

El comité de empresa de Sedena ha decidido desconvocar las tres jornadas de huelga previstas para los días 12, 13 y 14 de diciembre, tras el acuerdo alcanzado con la dirección de la empresa, ha informado UGT.



Entre otros aspectos, las partes han acordado que, en caso de seguir con la adjudicación del servicio de limpieza de los Civivox, no se realizará ningún recorte en materia de salario y jornada, "asegurando que las personas trabajadoras de este servicio mantendrán su retribución en los términos actuales".



También se han fijado incrementos salariales para el personal. En concreto, para el año 2019 y con efecto retroactivo al 1 de enero de 2019, se garantizará un incremento del 1,5% que quedará consolidado; para el año 2020, el IPC de Navarra del año anterior + 0,5%, garantizando un incremento mínimo del 1,5% en caso de que el IPC sea inferior al 1%; y el incremento de 2020 se hará a cuenta del convenio sectorial.



Asimismo, se ha decidido que "todos los pluses de carácter compensable y absorbible o mejora voluntaria se transformarán en un plus personal, al que se le aplicarán los mismos incrementos que se pacten para el salario general".



Además, el personal afectado por el presente acuerdo dispondrá de dos días de asuntos propios no recuperables al año, a partir del 1 de enero de 2020 y se establece a partir de la firma del presente acuerdo un complemento por enfermedad común a las prestaciones de la Seguridad Social, aplicándolo sobre la base reguladora de la nómina.

