Detenido en Cintruénigo por robar 10 kg de olivas

Actualizada 12/12/2019 a las 11:22

Agentes de la Policía Foral, adscritos a la comisaría de Tudela, detuvieron el pasado domingo en Cintruénigo a un joven de 33 años como autor de un presunto delito de hurto cometido en un huerto de la localidad.



Los hechos se conocieron cuando una persona alertó a la Policía Foral de que un desconocido estaba hurtando olivas en un huerto ajeno situado en el paraje 'La Chica'. Al lugar se movilizó una patrulla de seguridad ciudadana, que inició la investigación tomando manifestación al denunciante y autor. En su vehículo se localizaron once sacos de 25 kg de capacidad cada uno, que presuntamente iba a utilizar de no haber sido descubierto.



A la vista de las pruebas se procedió a la detención y traslado a comisaría del joven por carecer de domicilio conocido, junto con las evidencias del delito (palo de madera para varear, redes para recoger, once sacos y dos cestos con los diez kilos aproximadamente de olivas que en ese momento ya había recogido). Los frutos fueron devueltos al alertante, que denunció los hechos ante la patrulla en el mismo lugar del suceso.



Finalizadas las diligencias propias del atestado el autor, con antecedentes, quedó en libertad y deberá presentarse próximamente en un juzgado de instrucción de Tudela para dirimir su responsabilidad.

Te puede interesar

​​​​​​​



Ante la proliferación de hurtos en huertos privados y casos análogos desde la Policía Foral se aconseja a la ciudadanía:



- Denuncia de los hechos, por leves que sean: con ello se puede conocer la existencia de personas o grupos que se dedican a este tipo de delitos y establecer así labores preventivas de vigilancia, identificación de sospechosos, etc.

- Colaboración ciudadana: respecto de la presencia de personas desconocidas en parcelas o parajes; generalmente los titulares de las tierras se conocen entre ellos y es más fácil detectar “intrusos” y sospechosos que se dedican a hurtar.

- Por último, y desde las almazaras y trujales, informar también a la Policía Foral de personas desconocidas en sus instalaciones, susceptibles de entregar o intentar vender productos y frutos obtenidos ilícitamente.

Selección DN+