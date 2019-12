Premiada una investigación de la UPNA sobre menores con sobrepeso

Actualizada 06/12/2019 a las 12:13

La profesora del Departamento de Ciencias de la Salud e investigadora del Instituto IS-FOOD de la Universidad Pública de Navarra, Idoia Labayen Goñi, ha recibido en Madrid el Premio Estrategia NAOS en el ámbito sanitario. Con este galardón —concedido el pasado mes de abril por la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), dependiente del Ministerio de Sanidad—, se reconoce un trabajo de investigación relacionado con el efecto del ejercicio físico sobre la esteatosis hepática no alcohólica (o hígado graso), la adiposidad y los factores de riesgo cardiovascular en niños y niñas pre-adolescentes con sobrepeso que participan en un programa de educación familiar en estilos de vida saludables (proyecto EFIGRO).

La Convención NAOS 2019 y el acto de entrega de los XII Premios Estrategia NAOS tuvieron lugar el pasado 19 de noviembre y estuvieron presididas por la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Mª Luisa Carcedo. En concreto, se entregó trofeo y diploma a un total de ocho programas, intervenciones u otras iniciativas que han destacado por su calidad, que están enmarcados en los objetivos de la Estrategia NAOS por la promoción de la alimentación saludable y/o de la actividad física y que contribuyen a la prevención de la obesidad en los distintos ámbitos de la sociedad.

La pamplonesa Idoia Labayen, doctora en Ciencias Biológicas, es la directora del grupo de investigación ELIKOS (ELikadura, arIKeta fisikoa eta Osasuna: Nutrición, Actividad Física y Salud) del Instituto IS-FOOD de la UPNA, del que también forman parte las investigadoras Lide Arenaza Etxeberria, María Medrano Echeverría y Maddi Osés Recalde. Actualmente, la línea principal de investigación en la que trabaja es el estudio de la etiopatogenia, la prevención y el tratamiento de la obesidad y sus comorbilidades, fundamentalmente en la etapa infantil y adolescente.

ESTRATEGIA NAOS

La Estrategia NAOS (Nutrición, Actividad Física y Prevención de la Obesidad) es una iniciativa de salud impulsada por el Gobierno de España que, siguiendo la línea de las políticas marcadas por los organismos sanitarios internacionales (Organización Mundial de la Salud, Unión Europea...), tiene como meta invertir la tendencia de la prevalencia de la obesidad mediante el fomento de una alimentación saludable y de la práctica de la actividad física y, con ello, reducir sustancialmente las altas tasas de morbilidad y mortalidad atribuibles a las enfermedades no transmisibles.

La Convención NAOS se inició con la conferencia inaugural denominada “Recomendaciones nutricionales saludables y sostenibles” impartida por el doctor João Breda da Silva, Director de la Oficina Europea de Prevención y tratamiento de las enfermedades crónicas no transmisibles, WHO Regional Office for Europe. A continuación, tuvo lugar una mesa redonda en torno a la promoción de hábitos saludables y sostenibles y el acto de entrega de premios.

Este año, los galardones, que cumplen su duodécima edición, recibieron 92 solicitudes, de las que 33 quedaron finalistas. De estas candidaturas, ocho han sido premiadas, incluida la de los baloncestistas Pau y Marc Gasol, dentro de la categoría de especial reconocimiento, “por su liderazgo en el deporte y por transmitir los valores del deporte y de la actividad física entre los más jóvenes”, según el jurado.

