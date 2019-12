Ramón Alzórriz (PSN) dice que Navarra Suma "quiere bloquear la prosperidad de la Comunidad foral"

Actualizada 05/12/2019 a las 14:39

El secretario de Organización del PSN y portavoz parlamentario, Ramón Alzórriz, ha manifestado este jueves que Navarra Suma, tras anunciar que va a presentar tres enmiendas a la totalidad a los proyectos de ley fiscales del Gobierno, "quiere bloquear, en lugar de construir y ayudar al desarrollo de Navarra".

Según ha dicho en un comunicado, "la deflactación de la tarifadel IRPF, el Impuesto del Patrimonio de los Bienes vinculados a laactividad empresarial y la deducción a las prestaciones pormaternidad y paternidad están en el punto de mira de NavarraSuma".

Alzórriz ha manifestado que no comparte y se ha mostrado "especialmente crítico" con las formas utilizadas por Navarra Suma. "Anuncian en una rueda de prensa su intención de enmendar las leyes fiscales, sin ni siquiera guardar las formas", ha dicho, para afirmar que la dinámica parlamentaria y democrática requiere un mínimo de respeto".

Según ha dicho, "el camino lógico hubiera sido que Navarra Suma trasladara al Gobierno de Navarra sus propuestas" y "no abriera un diálogo externo -vía convocatoria ante los medios de comunicación- sin abrir uno interno -con el Gobierno de Navarra-".

Alzórriz ha manifestado que no comprende el motivo por el que Navarra Suma cuando se reunió con el Ejecutivo presidido por María Chivite no trasladó sus propuestas; y ha añadido que "cuando se negociaba con UPN no se actuaba así". "La entrada en la coalición de PP y Ciudadanos para conformar Navarra Suma ha distorsionado y empeorado la dinámica parlamentaria y negociadora", ha opinado.

"Lo más lamentable es que esperábamos una Navarra Suma propositiva, no una asentada en el bloqueo, el negacionismo y que está dando la espalda a la mayoría social de la Comunidad Foral de Navarra", ha concluido.

