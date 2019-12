Alumnos de la Universidad de Navarra aprenden sobre liderazgo en los Monegros

Actualizada 05/12/2019 a las 18:29

Un total de 52 alumnos pertenecientes a distintos grados de la Universidad de Navarra participaron en la práctica ‘Blue Hat’, acompañados por miembros del Ejército del Aire: 12 horas en el desierto de los Monegros con el objetivo de trabajar en el liderazgo y la gestión de grupos.

El autobús con los estudiantes de Psicología, Educación, Relaciones Internacionales, ADE, Governance y Periodismo salió desde el campus universitario hasta la base aérea de Zaragoza. Allí, miembros del Ejército del Aire impartieron varias charlas y explicaron con detalle en qué iba a consistir la práctica, antes de marchar a los Monegros. Entre los aspectos que trataron estaba cómo utilizar una brújula y saber situarse en el mapa, codificar mensajes para enviar por radio, manejar cámaras con visión nocturna, o qué hacer en caso de que un compañero sufriera una hipotermia.

Con una historia ficticia sobre un conflicto armado, los alumnos se dividieron en seis grupos con distintos nombres: Alfa, Beta, Romeo,… etc. Cada uno estuvo integrado por nueve personas con una función determinada. Todos ellos contaban con un líder y uno o varios sublíderes, que a su vez tenían como responsabilidad dirigir al resto de los miembros del equipo. Su objetivo era alcanzar tres puntos del mapa, “áreas seguras”, donde establecer contacto con sus aliados para “ser rescatados”, sin ser interceptados por fuerzas enemigas. Cada grupo contó durante toda la travesía con un profesional del Ejército para evitar y/o actuar en situaciones de emergencia.

Esta actividad, organizada por la Facultad de Educación y Psicología, se enmarca dentro de la asignatura ‘Liderazgo y gestión de equipos’ impartida por el profesor Luis Ángel Díaz. “El objetivo es que los alumnos ejerciten las capacidades como el liderazgo, la gestión de equipos, la comunicación y la toma de decisiones grupales; y el apoyo emocional en grupo”, afirma.

Los alumnos valoran la práctica y piensan aplicar lo aprendido en su futuro laboral. “Escogí esta asignatura porque me pareció fuera de lo común y me quise proponer un reto”, afirma Denise Abbud, alumna de cuarto curso del Grado en Asistencia de Dirección, que era la líder de su grupo. “Tenía que motivar al equipo, darles ánimo”, explica. “Aprendí a mantener la calma en situaciones de estrés y apoyarme en el grupo en momentos de incertidumbre. Esto me puede ayudar en el futuro, para saber manejar las tareas a tiempo y organizarme”.

Su compañero de grupo y alumno del grado en Psicología, Nicolay Maldonado, cuenta que “como topógrafo, tenía que guiar al equipo con la brújula y el mapa, e intentar que no nos perdiéramos”. “Comprobé que las situaciones de cansancio y estrés pueden afectar mucho a tu rendimiento y a tu capacidad de colaborar en el equipo. Creo que esto me servirá mucho en mi carrera como psicólogo”, concluye.

