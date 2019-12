Actualizada 03/12/2019 a las 13:42

El presidente de la Asociación de Daño Cerebral de Navarra (Adacen), José Luis Herrera, ha recibido este martes de manos de la presidenta del Gobierno Foral, María Chivite, la Medalla de Oro de Navarra en reconocimiento a los 25 años de trabajo de la entidad con las personas afectadas por esta dolencia.

En un acto institucional celebrado en el claustro isabelino del Departamento de Cultura, al que han asistido las principales autoridades de la Comunidad foral y representantes de organizaciones sociales y económicas, Herrera ha reivindicado que "una vida salvada merece ser vivida con dignidad". Además, ha dedicado el reconocimiento al "conjunto de la sociedad navarra que siempre nos ha apoyado con cariño en una travesía no exenta de dificultades".

El presidente de Adacen, entidad que ha atendido a más de 3.000 personas en sus 25 años de historia, ha agradecido este galardón, que ha querido compartir "con las organizaciones de discapacidad que desde Cermin trabajan por un modelo no lucrativo de las necesidades sociosanitarias".

Tras relatar los inicios de Adacen, Herrera ha destacado que, "con mucho esfuerzo y compromiso personal, hemos llegado a lo que hoy representamos: 60 profesionales en plantilla, una residencia, dos centros de día, un centro de atención ambulatoria, servicios de envejecimiento activo en colaboración con ayuntamientos".

También ha mencionado el espacio de formación de Adacen, servicios de rehabilitación especializada en ictus, campañas de prevención del daño cerebral y el envejecimiento en la empresa o el primer 'living lab' europeo especializado en rehabilitación neurológica.

Para terminar, Herrera ha mostrado el compromiso de Adacen "por ser capaces de innovar, colaborar y sumar".

"Queremos seguir siendo imprescindibles para la sociedad navarra, demostrando que existen formas diferentes de atender las necesidades de las personas desde una organización social como es Adacen", ha concluido Herrera, quien ha estado acompañado por dos usuarios de la asociación, David Sanz y Esther Azqueta.

También ha tomado la palabra en el acto David Sanz, usuario de la asociación, quien ha expresado su agradecimiento a las trabajadoras de Adacen que se "esfuerzan" y "lo dan todo" para que los usuarios "estemos bien y a gusto".

AGRADECIMIENTO DE CHIVITE

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha reconocido el "enorme compromiso" mostrado por Adacen con los enfermos, sus familias y sus entornos.

Un trabajo que comenzó centrado en las necesidades sociosanitarias y ha ido evolucionando "con valentía" hacia "ese espacio que compartimos como imprescindible: el de la innovación como motor del desarrollo, no solo económico, sino también social y sanitario", ha señalado Chivite en el acto central del Día de Navarra.

En su intervención, Chivite también se ha referido a la reciente incorporación de Adacen a la Red Europea de Living Labs (ENoLL), que aglutina a la industria, la academia, la administración y las asociaciones.

En este caso, Adacen colabora con Aspace, la Universidad Pública de Navarra y la Unidad de Innovación Social del Gobierno de Navarra. Este avance ha sido calificado por la presidenta como "trascendental" porque "marca el camino a seguir en la sociedad del siglo XXI, nuevos modelos para nuevos retos y nuevas realidades".

"A vuestra audacia y apuesta valiente", ha continuado Chivite, "se suma el valor de los y las profesionales de distintas disciplinas que trabajan en Adacen", así como "los voluntarios y voluntarias que dedican su tiempo y su cariño a sumar esfuerzos a favor de estas personas".

Chivite también ha destacado de Adacen que "es loable cómo situáis a las personas en el centro, cómo no os conformáis con atender sus necesidades sociosanitarias, sino que entendéis y comprendéis a la persona en su conjunto, y por eso os preocupáis de su bienestar emocional, del ocio inclusivo o de la autonomía personal".

PRESENCIA INSTITUCIONAL

La ceremonia ha contado con la presencia de las principales autoridades de la Comunidad Foral, entre las que se encontraban las consejeras y consejeros del Gobierno de Navarra, el presidente del Parlamento, Unai Hualde; el delegado del Gobierno de España en Navarra, José Luis Arasti, parlamentarios y alcaldes, entre otras.

La parte musical ha corrido a cargo del Coro In Tempore Abesbatza, de Pamplona, que ha interpretado el Himno de Navarra y las piezas 'Biziaren hotsak / Sonidos de vida', de Carlos Etxeberria e Inma Errea; 'The Strangers - Movimiento IX de la obra The Wound in the Water', de Kim André Arnesen y Euan Tait; y 'The Rose', de Ola Gjeilo y Christina Rossetti.

La Medalla de Oro de Navarra/Nafarroako Urrezko Domina es la máxima condecoración de la Comunidad Foral. Con ella, desde 1982, el Gobierno de Navarra ha reconocido a personas, instituciones, entidades y colectivos que han destacado por su contribución a la mejora de la sociedad, la consolidación de los valores democráticos y la proyección exterior de la Comunidad Foral.

Selección DN+