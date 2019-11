Actualizada 21/11/2019 a las 15:27

Uno de los principales objetivos de Calasanz Escolapios es saber “cómo todos sus integrantes sueñan con que sea el colegio”, señala el director titular, Javier Etxeberria. Este curso escolar coinciden dos hechos importantes en el centro: la celebración de su 125 aniversario y la creación de nuevos espacios. Por eso, su lema ‘Celebramos futuro’ refleja a la perfección el espíritu de esta etapa escolar.

El centro se fundó en 1894, en un edificio arrendado, situado en el Paseo de Sarasate. Apremiados por la necesidad de ampliar el espacio, en los primeros días de enero de 1932 se trasladó al actual edificio, construido al efecto entre los primeros edificios del II Ensanche de la ciudad. Sin embargo, la necesidad de espacio y la adaptación a las nuevas metodologías educativas han hecho que Calasanz Escolapios apueste por la reestructuración.

Sin lugar a dudas, el mayor reto ha sido la creación del polideportivo que se encuentra bajo el patio escolar. La obra ronda los 3,5 millones de euros y se realizó durante el pasado curso escolar. El edificio de Víctor Eusa, inaugurado en 1932, no contemplaba el desarrollo deportivo actual. Ahora, con el polideportivo, uno de los gimnasios se ha liberado y “se ha remodelado para hacer el aula de plástica y de tecnología”, apunta Etxeberria. Además, el colegio Salesianos colaboró con el centro dejándoles su patio para que los alumnos pudiesen ir en la hora del recreo.

Sin embargo, las obras también han afectado al corazón del Calasanz Escolapios. Se ha aprovechado para generar nuevos espacios y su galería principal se ha modificado por completo. Por eso, no es casualidad que en esta zona se encuentre el nuevo comedor, la biblioteca y los laboratorios. Ahora el corazón del colegio está más vivo que nunca.

Los idiomas, por otro lado, son uno de los pilares fundamentales de Calasanz Escolapios. Cuenta con una inmersión lingüística de más de 20 años en inglés y el Departamento de Educación del Gobierno de Navarra reconoció su modelo lingüístico propio. Los más pequeños desarrollan el proyecto Jolly phonics, que es un modelo de aprendizaje fonético y lecto-escritura que se utiliza en Reino Unido. “Nos dimos cuenta de que la pronunciación es el punto débil de los alumnos. Con este método aprenden por medio de canciones y gestos”, añade el director titular. Además, el centro cuenta con la certificación oficial de Cambridge a través de la Escuela Oficial de Idiomas. En Bachiller, los alumnos tienen la posibilidad de realizar simultáneamente el Bachiller Dual Americano. La oferta de lenguas también incluye euskera o francés desde Primaria hasta Bachiller.

ACTUALIZACIÓN PEDAGÓGICA

“Tenemos que avanzar en lo que creemos que sirve para mejorar el futuro de los alumnos”. Así es como Javier Etxeberria recalca la importancia de apostar por proyectos y mejoras para el colegio. Por eso, Calasanz Escolapios apuesta sin miedo por cada uno de sus proyectos. Uno de ellos es ‘Suma y sigue’, un plan de innovación de calidad y sostenible que desarrolla la red de escuelas Escolapios Emaús. En cuanto a las tecnologías educativas, cuentan con el proyecto One to One. Cada alumno tiene su propio portátil y lo usan desde el tercer ciclo de Educación Primaria porque “es un buen momento para enseñarles a seleccionar la información y los problemas en las redes”. Asimismo, el colegio se preocupa también por los medios tradicionales y los conflictos que repercuten en la sociedad. Por eso, una vez a la semana, los alumnos de Bachiller manejan noticias del periódico dentro del horario lectivo. “Trabajan conflictos que suceden en la sociedad y que están en el temario y después lo cuelgan en el tablón del pasillo para que puedan verlo el resto de sus compañeros”, comenta Etxeberría.

Además, han surgido grupos de poesía y teatro, una medida que ha conseguido hermanar ciencias y letras. Por eso, este año se va a celebrar este hermanamiento con ‘Las ciencias se escriben con letras’, donde se realizarán talleres y actividades para que no haya distinciones entre los alumnos por estudiar cualquiera de las dos modalidades.

El centro pertenece a la Red de Escuelas para la Salud de Europa. Se hacen actividades en todas las etapas educativas y se abarcan los ámbitos de la educación visual, prevención de consumos y drogodependencias, hábitos saludables y educación afectiva. Este año, dentro del proyecto de innovación de hábitos saludables, Calasanz Escolapios va a desarrollar ‘Destino Salud, capital del bienestar’. Consiste en un plan que desarrollará e informará sobre alimentación saludable en todos los cursos.

SOÑAR CON UN MUNDO MEJOR

Cada vez los alumnos sueñan con un mundo mejor dentro y fuera de la escuela. Por eso, además de las convivencias y los grupos de tiempo libre (Tipi-tapa, Mikel Gurea y Bidean), donde se trabaja el desarrollo evolutivo de los alumnos, el proyecto más ambicioso que envuelve cada año a todo el colegio es el de la ‘Caminhada’, que este año celebra su XXIII edición. Se trata de una fiesta que persigue recaudar fondos para que los niños de los países del tercer mundo puedan acceder a la educación.

El verdadero compromiso surge con el proyecto ‘En tus manos’, donde los alumnos de Bachiller eligen dónde colaborar a lo largo del curso. Se comprometen en una experiencia de servicio: residencias de ancianos, Ikaskide (Itaka Escolapios), Banco del tiempo o el proyecto Trastévere de apoyo escolar, entre otros. “Queremos que haya en todos los cursos”, recalca Etxeberría. Además, este proyecto desarrolla el ámbito personal e incluso “mejora las notas de los alumnos porque requiere mucha organización”, indica.

CÁPSULA DEL TIEMPO

Este año, con motivo del Día de la Paz, cada clase del colegio aportó, en forma de cartulina o con mensajes de USB, cómo les gustaría que fuera un mundo en paz. Los dos maletines, que contenían los mensajes para futuros alumnos, fueron guardados en una zona excavada en el polideportivo para la cápsula del tiempo.

ROBÓTICA EN CLASE DE TECNOLOGÍA

Una de las asignaturas preferidas por los alumnos en 1º de la ESO es Tecnología. Por eso, este año el centro ha decidido incorporar la robótica en el aula. Para ello, cuentan con 6 Robot Makeblock. Makeblock es una plataforma de construcción Open Source. Las piezas son compatibles con Lego y se utiliza el programa Scratch. La ideal principal es que los alumnos aprendan un poco de programación.

EL CENTRO Y SU ENTORNO

El colegio Calasanz Escolapios celebra este año su 125 aniversario. En sus inicios, la escuela estaba en un caserón en el paseo Sarasate y con los años se trasladó a las afueras de la ciudad, que es su actual localización. Los alumnos que recibe proceden de la Comarca de Pamplona y de Escolapios Tafalla.

EN DATOS

Nº alumnos/as: 949

Docentes: 70

Etapas educativas: Primer Ciclo de Educación Infantil, Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria y Bachiller.

Idiomas: castellano, inglés, francés y euskera

Director/a titular: Javier Etxeberria

Director/a académico/a: Idoia Iparraguirre

Dirección: Calle Olite, 1, Pamplona

Teléfono: 948 22 85 30

Email: calasanzpamplona@escolapiosemaus.org

Web: www.calasanz.pamplona.escolapiosemaus.org​​

Selección DN+