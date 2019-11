El PSN se niega a un pacto entre Sánchez y Casado que Navarra Suma reclama

12/11/2019 a las 06:00

El PSN se niega a un acuerdo entre el PSOE y el PP tras el resultado de las elecciones generales del domingo, incluso si se trata de una abstención de los populares que conduzca al mantenimiento del socialista Pedro Sánchez al frente del Gobierno central.

“El PSOE ha vuelto a ganar las elecciones por tercera vez en un año y los españoles vuelven a decir que quieren un Gobierno progresista liderado por Pedro Sánchez, que hace falta un desbloqueo rápido del país para poder poner las políticas que necesitan las personas en el disparadero y, por lo tanto, hay que atajar la problemática que hay con urgencia”, señaló este lunes el portavoz parlamentario y responsable de Organización de los socialistas navarros, Ramón Alzórriz.

- ¿Descarta, por lo tanto, la opción de que Pedro Sánchez gobierne con la abstención del PP? -le preguntó este periódico.

- Descartado -contestó Alzórriz.

- Entonces, ¿prefieren un Gobierno con Podemos y que dependa de los independentistas catalanes?

- Preferimos un Gobierno progresista que es en el que creo que va a trabajar Pedro Sánchez para poder poner las necesidades de las personas por encima de cuestiones identitarias que para nada están en cuestión con el liderazgo del Partido Socialista -señaló el número 2 del PSN.

El líder nacional del PP, Pablo Casado, visitó Pamplona en precampaña y aseguró que cualquier pacto con Sánchez pasaría por Navarra. Este lunes, preguntado por si una abstención popular pasaría por un cambio en el Gobierno foral, el presidente de UPN y socio del PP en Navarra Suma, Javier Esparza, manifestó que eso era “aventurar” y que la iniciativa de buscar acuerdos le corresponde a Sánchez, no a Casado. “Si el PSOE quiere tendrá que plantear que quiere ese tipo de acuerdo -con el PP-, pero no lo veo en esa posición”, ahondó el regionalista. “Va a seguir buscando el acuerdo con quienes quieren romper nuestro país. No queremos que España dependa del independentismo y corresponde esperar la posición de Sánchez. O busca un acuerdo con los independentistas, que creo que es por donde irán las cosas, o planteará otra alternativa”.

UN 10-N, DOS INTERPRETACIONES

Desde la misma noche del domingo, a Navarra Suma y al PSN les separa un mundo a la hora de interpretar el resultado arrojado por las urnas. Así, mientras para la unión de UPN, Cs y PP el 10-N ha supuesto un “castigo” al Gobierno de María Chivite, los socialistas, que han perdido en favor de Bildu uno de los dos escaños que tenían en el Congreso, ven el resultado positivo para el Ejecutivo. “El Gobierno de Navarra ha salido fortalecido. No sé si Esparza no había tenido tiempo ayer (por la noche electoral) de leerse los resultados. Hay un apoyo a Navarra Suma de 98.450 votos, frente a 151.000 que ha conseguido el actual Gobierno de Navarra”, expuso Ramón Alzórriz, para quien el Ejecutivo de Chivite “se afianza” con el 10-N “y se afianza dentro de la sociedad navarra el liderazgo del PSN en el Gobierno”. Sin embargo, la teoría del fortalecimiento de Alzórriz por medio de los votos sumados queda puesta en entredicho cuando se compara el recuento del domingo (151.055 apoyos sumaron PSN, Unidas Podemos y Geroa Bai) con el de las pasadas elecciones forales de mayo (159.151 votos entre PSN, Geroa Bai, Podemos e I-E). En las generales del pasado abril, las fuerzas del actual Gobierno de Chivite concitaron 185.253 votos.

“NA+ ha crecido porcentualmente en las elecciones de este domingo y el PSN no; nosotros mantenemos dos diputados y tres senadores y el PSN ha perdido un diputado. De los tres diputados que ha perdido el PSOE en España, uno ha sido en Navarra”, argumentó el regionalista Javier Esparza. “El PSN ha perdido en estas elecciones lo que ganó el 28 de abril y, si lo ha perdido, es por algo. Es porque ha alcanzado acuerdos en Navarra que no han gustado a los ciudadanos”.

