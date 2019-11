Docentes e investigadores rinden homenaje a Manuel Casado en la UN

Actualizada 11/11/2019 a las 14:34

Docentes e investigadores se dieron cita en el Aula Magna de la Universidad de Navarra para rendir homenaje al catedrático Manuel Casado, jubilado recientemente. El rector Alfonso Sánchez-Tabernero presidió el acto y señaló que para que la Universidad de Navarra sea uno de los mejores del mundo para estudiar ha de tener buenos maestros “y Manolo aquí lo ha sido”. El rector se refirió al profesor Casado como un hombre sutil, cariñoso, profundo y delicado. Como un jefe que no se ha dedicado a mandar sino a servir. “La Universidad de Navarra le agradece sus años de gran profesor, excelente investigador y hombre de gobierno”, concluyó.

El evento comenzó con una mesa redonda y a continuación, además de las muestras de afecto y reconocimiento de sus compañeros de claustro, Manuel Casado recibió el libro ‘Lengua, Cultura, Discurso. Estudios ofrecidos al profesor Manuel Casado Velarde’, coordinado por los investigadores Ramón González, Inés Olza y Óscar Loureda.

“Mi único mérito ha sido saberme rodear de gente mejor que yo, pero ni esa medalla puedo ponerme. Por vaivenes de la vida he ido a caer siempre donde ya habitaba la excelencia, en lo personal y lo profesional”, reconoció el catedrático Manuel Casado. Recordó después a todas aquellas personas que se han cruzado en su camino, personal y profesional, desde su paso por el colegio de los Padres Claretianos en su Don Benito natal, hasta la Universidad de Sevilla, la Universidad de Navarra, la Universidad de La Coruña o sus últimos meses de trabajo en el Instituto Cultura y Sociedad (ICS). “Con todos vosotros he contraído una nueva deuda de gratitud, he recibido más de lo que haya podido daros. Me siento movido a pedir perdón, además de dar, de todo corazón, un millón de gracias a todos vosotros”, dijo.

El lenguaje como el primer aparecer

Con el título “Lenguaje y cultura en la sociedad actual: miradas interdisciplinares”, la mesa redonda contó con las intervenciones de María Antonia Martín Zorraquino, catedrática de Lengua Española de la Universidad de Zaragoza; Rafael Alvira Domínguez, catedrático de Filosofía de la Universidad de Navarra; Salvador Gutiérrez Ordóñez, catedrático de Lingüística General de la Universidad de León y miembro de la Real Academia Española (RAE); y Manuel Martín Algarra, catedrático de Teoría de la Comunicación de la Universidad de Navarra.

“En el homenaje al profesor Casado, me parece oportuna la referencia a la palabra. Ella no adquiere su ser hasta que no es dicha. Decir sintetiza lo que el ser humano es: racional y social. El nombre es la única palabra que no la dices, sino que te la dicen: Dios y tus padres. La de tus padres la heredas, la de Dios la tienes que encontrar. Y sólo el que en verdad la busca puede con su discurso hacer el bien, a los demás y a sí mismo”, intervino en primer lugar el catedrático Rafael Alvira.

El profesor Manuel Martín Algarra, citando a Coseriu, habló del lenguaje como “el primer aparecer”. “Su estudio en lo sintáctico, en lo semántico, ayuda a la comprensión del hombre al margen del tiempo y del espacio, del hombre eterno, del hombre cospomolita”. “El lenguaje no funciona por y para los lingüistas, sino por y para los hablantes. La trayectoria académica de Manuel Casado demuestra que es un lingüista preocupado por el lenguaje de los hablantes y de la comprensión del hombre”, concluyó. El catedrático de la Universidad de León, Salvador Gutiérrez Ordóñez se refirió a la fuerza trasformadora del lenguaje. “Adquirimos la lengua no tanto para comunicar sino para realizar actos. Las acciones más trascendentes de nuestra vida se sellan con palabras y expresiones. Ese poder factual de la lengua lo encontramos en su dimensión retórica”, continuó. Tomando como referencia los estudios del propio Casado, Gutiérrez Ordoñez afirmó: “Una destreza retórica acompañada de dignidad moral conduce la creación de mensajes bellos y verdaderos que serán de utilidad en la educación así como en las relaciones personales y sociales. Nos enseñarán a elegir expresiones no contaminadas. La efectividad retórica se halla ligada asimismo a la formación del emisor. Cómo accede el usuario de la lengua a convertirse en autoridad en argumentación comunicativa: a través del estudio”, declaró.

Con la intervención de María Antonia Martín Zorraquino concluyó la mesa redonda. “Eres para todos nosotros el ejemplo de un profesor universitario modélico, por la labor docente que has llevado a cabo, por tu brillante y singular trayectoria investigadora, por resultados claramente originales”. La catedrática describió el trabajo “central, comprometido y valiente” de Casado. “Has estudiado las relaciones entre el lenguaje, las lenguas y la ideología, los sentimientos y los valores. Eres un lingüista atento a las necesidades de la sociedad que te rodea en aquellos aspectos en los que tú puedes servirla, y lo has hecho y lo haces de modo constante y entregado, con una honradez, una generosidad y una dignidad que agradecemos profundamente”.

En otro momento del acto, Javier de Navascués, catedrático de Literatura de la Universidad, tomó la palabra para citar algunas de las más de 200 adhesiones personales que había recibido el homenaje al catedrático Manuel Casado, desde el ámbito académico, docente e investigador, de profesores nacionales e internacionales; y desde familiares y el mismo Ayuntamiento de su pueblo, Don Benito, en Extremadura.

