Ione Belarra (UP) pide un Gobierno de coalición: "Navarra puede servir como ejemplo"

La cabeza de lista de Unidas Podemos al Congreso por Navarra, Ione Belarra, ha afirmado que "es una obligación construir un Gobierno de coalición progresista" en España y ha afirmado que "Navarra puede servir de ejemplo" en ese sentido.



Ione Belarra ha revalidado el escaño que ya consiguió en los comicios de abril, aunque el porcentaje de apoyo de Unidas Podemos en Navarra se ha reducido del 18,64 por ciento al 16,62 por ciento, con el 99,48 por ciento del voto escrutado.



La diputada electa ha afirmado que "es más importante que nunca que María Chivite -presidenta de Navarra y líder del PSN- llame a Pedro Sánchez -presidente en funciones y candidato socialista- y le explique que cuando no tienes mayoría absoluta es fundamental negociar con otros socios, tender la mano y constituir gobiernos de coalición". "Navarra puede servir de ejemplo de que cuando la gente vota diferente hay que llegar a acuerdos y se constituyen gobiernos de coalición", ha asegurado.



Ione Belarra ha añadido que "estas elecciones que convocó Pedro Sánchez con la idea de mejorar sus resultados solo han servido para reforzar el papel y el peso específico de la derecha en el Congreso, y muy especialmente de la extrema derecha en un país que se jactaba de no tener extrema derecha hace pocos años".



Según ha afirmado, "ahora no se trata de una cuestión de voluntad, sino que es una obligación construir un Gobierno de coalición progresista en el que cada fuerza esté representada en ese Gobierno de acuerdo al peso que nos han dado los ciudadanos". "Ya no es una oportunidad histórica, es una obligación histórica, sobre todo porque los ciudadanos han vuelto a votar plural, han vuelto a elegir distintas opciones en las elecciones", ha señalado.



Belarra ha dicho que ese Gobierno debería "hacer frente a la recesión que viene haciendo las políticas que frenen las condiciones para que la extrema derecha siga creciendo". "Es fundamental que ante una nueva recesión económica se protejan los servicios públicos, que no vayamos a una recentralización de competencias", ha indicado.



Refiriéndose a los resultados en Navarra, ha expresado su "enorme agradecimiento personal" a los votantes, porque la Comunidad foral "vuelve a ser uno de los lugares donde tenemos un mayor porcentaje de apoyo, ese escaño va a servir a los derechos sociales de los navarros y también a nuestro autogobierno".

