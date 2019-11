Qué hacer este fin de semana en Pamplona y Navarra

Actualizada 07/11/2019 a las 20:13

VIERNES 8

En concierto



Encuentro de coros Parroquia San Cosme y San Damián de Ansoain. 19 horas. Encuentro coral en el que participarán la Coral San Miguel de Larraga, Coral Barañain Abesbatza y Coros y Rondalla El Salvador.

Ainhoa Arteta Auditorio de Baluarte. 20 horas. Gala lírica de la soprano guipuzcoana, acompañada por la Orquesta Sinfónica de Navarra y el Coro Lírico de la Asociación Gayarre Amigos de la Ópera (AGAO), bajo la dirección del maestro José María Moreno. Entradas: 21, 32 y 45 euros.

Rise Infernu Taberna (San Agustín, 4). 21 horas. Trash metal Madrid.

Querencia Animal La Carbonera (c/Olite). 22.30 horas. Tributo a Manolo García y El Último de la Fila con la citada banda de Barcelona. Ciclo Carbonera en Vivo. Entrada gratuita.



En escena

‘La casa de la fuerza’ Civivox San Jorge. 20 h. Ciclo Teatro de Aquí. Entrada libre previa retirada de invitación.

‘HIRU. Banu Qasi’ Casa de Cultura de Villava. 20 horas. Espectáculo multidisciplinar que incluye música, teatro, mapping, que parte desde el presente para hablar del pasado, sin prejuicios y sin juicios previos. Creación y producción a cargo de Raúl Madinabeitia, con el actor Imanol Espinazo sobre el escenario. Dirección: Jesús Arbués. Música: Jasser Haj Youssef Quartet, Marcelo Scrich, J.M. Urriza e Iker Álvarez. Entradas: 5€ (taquilla) y 4€ (internet).

‘El funeral’ Casa de Cultura de Viana. 20 horas. Teatro musical. Un grupo de músicos zíngaros invitan al público al funeral de su abuelo Dimitri, esta sencilla trama dará lugar a un lío lleno de situaciones increíbles. Entrada: 6 euros (anticipada y en taquilla).

‘Ez dok hiru akustikoa’ Casa de Cultura de Ansoáin. 21.00 horas. Tartean Teatroa. Concierto humorístico en euskera donde los actores Mikel Martínez y Patxo Telleria, acompañados por el actor Adrián García de los Ojos, ofrecerán un repaso irónico, absurdo y divertido del imaginario musical de Euskal Herria. Entradas: 6,50 € (anticipada y taquilla)

‘Solo Fabiolo Glam Slam’ Centro Cultural de Noáin. 21.00 horas. Fabiolo de Mora y Leja es un pijo de toda la vida con raqueta pero con un drive que no deja títere con cabeza y un estilo a prueba de bombas. Entradas: 6 € (anticipada y taquilla)

‘Galtzaileak’ Casa de Cultura de Etxarri-Aranatz. 22.00 horas. Función en euskera. Manuel y Sandra rondan los cuarenta y no tienen hijos, ni pareja, ni dinero, ni casa. Están solos, pero quieren dejar de estarlo. Son infelices, pero quieren dejar de serlo. A ver cómo lo consiguen… Entradas: 6 € (anticipada y taquilla)

‘Ballenas asesinas’ Centro Cultural de Corella. 21.30 h. La compañía María CAsal presenta esta comedia en la que tres mujeres se conocen en una fiesta organizada a través de una página web para “viudas y viudos salseros y cañeros”. Intérpretes: Marisol Rolandi, María Casal y María José del Valle. 10 euros.

‘Huellas de Afrika’ Auditorio y vestíbulo de Civican (c/Avda Pío XII, 2). 19 horas. Como en una fiesta africana, la compañía Baobad Danza ofrecerá un espectáculo con un repertorio de danzas africanas, tradicionales y contemporáneas, con música y voz en directo. Músicos africanos de Pamplona participarán también en el espectáculo.



En pantalla

‘Uno, dos, tres’ Civivox Condestable. 19 horas. Película del estadounidense Billy Wilder. Comedia, sátira. Ambientada en la Guerra Fría, narra la historia de un representante de una multinacional de refrescos en Berlín Occidental que proyecta introducir la marca en la URSS. Ciclo 30 años de la caída del Muro de Berlín. Entrada libre, previa retirada de invitación.

‘Supa Modo’ Filmoteca de Navarra (c/Paseo Antonio Pérez Goyena, 3). Sesiones a las 17.30 y 20 horas. Proyección de la película de ´ficción de Likarion Wanaina (Kenia/Alemania, 2018) que narra la historia de Jo, una niña a la que le enloquecen las películas de acción y sueña con ser una superheroína, mientras que su hermana convence a todo el pueblo para hacer realidad su sueño. . Ciclo Cines africanos, resistencias íntimas, en colaboración con el consorcio África Imprescindible. Entrada: 3 euros.

‘Pamplona Anime’. VI edición. Festival de cultura manga de Pamplona. Casa de la Juventud. En el Salón de Actos, a las 17 horas, se hará la presentación del festival; y a las 17.10 horas se proyectará la serie “Yu-Yu Hakuso” Episodios 1 y 2 (+13). La sesión cinematográfica estará dedicada a la fantasía sobre un portal temporal y a los peligros de los drones militares. Se proyectarán las películas ‘Fireworks’ (Japón, 2017, 90’, +13) y ‘Psycho-Pass’ (Japón, 2015, 113’, +16), a las 18 y las 20 horas, respectivamente. En la Cafetería, a las 17.30 horas, se podrá disfrutar de la serie “Hi Score Girl” Episodios 1 y 2 (+13); y a las 18.30 horas, de la serie “Desaparecido” Episodios 1, 2 y 3 (+12). Por último, a las 20 horas, se proyectará ‘Lu over de wall’ (Japón, 2017,112’, para todos los públicos) con un argumento sobre la amistad entre un estudiante y una sirena. Habrá además otras actividades: 17.30 a 20 horas, Videojuegos, Juego Libre; 18 a 19.30 horas. Taller de Pixel-Art; 18.30 horas. Torneo de Super Smash Bros Ultimate.



Semanas de la Ciencia

Charla Ingeniería de tejidos: el desafío de los órganos artificiales del siglo XXI. 10.30h. Salón de actos del CIMA. Manuel Mazo, investigador del Programa de Medicina Regenerativa del CIMA-Universidad de Navarra.

Encuentro de “youtubers” de ciencia. Planetario. 19.30 horas. Entrada gratuita. Dos “youtubers” de ciencia, José Luis Crespo (Quantum Fracture) y Sandra Ortonobes (La Hiperactina), conocidos por explicar con humor y rigor física y biomedicina acercan su actividad en un encuentro con sus seguidores. Presenta: Joaquín Sevilla Moróder, director del Área de Cultura y Divulgación de la UPNA.

Jornada de puertas abiertas en el Laboratorio de NASERTIC (agroalimentario y toxicológico forense). 11 horas. Duración estimada 1 h. Avda. Serapio Huici, 20, Villava. Grupos de 15 personas máximo. Imprescindible inscripción previa en el teléfono 848 420 500-



Con niños

‘Sherlock Gnomes’ Cine infantil. Ámbito cultural El Corte Inglés. 18 horas. Los famosos gnomos de jardín Gnomeo y Julieta contratan a un mundialmente conocido detective: Sherlock Gnomes, para investigar la misteriosa desaparición de algunos ornamentos del jardín. Gratuito.

En la calle

Rastrillo de Nuevo Futuro. Antigua Estación de Autobuses de Pamplona. Horario: de 11 a 21 horas. Sobre el escenario 13h- 15h Tertulia de Osasuna con el equipo de Radio Marca. Actuaciones del día 18h Exhibición de Esgrima del Club Navarro de Esgrima - Federación Navarra de Esgrima. 19h Concierto en directo del grupo musical Canciones de Siempre. Rincón del lector 18h El escritor Gabriel Pérez firmará su libro sobre la guerra civil española: ’La confesión de Joaquín Grau’. Degustación 19h degustación de pizza para el público de Rastrillo de la mano de Domino’s Pizza. Hoy, en el restaurante ‘Plaza Del Castillo’ Restaurante La Capilla, maridaje con vinos de Bodegas Marqués de la Real Defensa.

Falces (San Salvador) 17:30. En la Carpa, concierto con la orquesta “Los Otros”, la banda sonora de tus recuerdos, hasta las 19:00 horas. . 19:30. Plaza de los Fueros, disparo del cohete desde el balcón del Ayuntamiento. Vuelta al pueblo con la comparsa de Gigantes y Banda de música y Gaiteros.. . 20:45. En la zona de las Piscinas Toro de Fuego. . 00.00. En la Carpa, Dj hasta las 4 de la mañana. “Dj Txema + Dj David”.

SÁBADO 9

En escena

‘Entreentremeses’ Civivox San Jorge. 20 h. Compañía Speculum Vitae. Ciclo de Teatro de Aquí.

‘Erlauntza’ Centro Cultural Iortia de Alsasua. 19.30 horas. Función en euskera. Seis amigas que se conocen desde la infancia se juntan en una casa rural para celebrar la despedida de soltera de una de ellas. Con Leire Ruiz, Naiara Arnedo, Itziar Atienza, Sara Cozar, Getari Etxegarai y Aitziber Garmendia. Entradas: 10 € (anticipada) y 12 € (taquilla).

‘El funeral’ Casa de Cultura de Valtierra. 20 horas. Teatro musical. Un grupo de músicos zíngaros invitan al público al funeral de su abuelo Dimitri, lo que dará lugar a un lío lleno de situaciones increíbles. Entradas: 8 € (anticipada) y 10 € (taquilla)

‘Manual de instrucciones propias’ Centro de Artes Avenida de Cintruénigo. 20 h. Jorge Asín y Marisol Aznar, de Oregon Televisión, Nos hablan de nuestras costumbres, de nuestra manera de ser, de como nos relacionamos, nos divertimos, de como son nuestras familias, de como evolucionamos temporalmente o incluso de nuestras maneras de bailar….y todo ello a través de las fiestas de nuestros pueblos que tanto juego dan. Entrada: 10 euros.

‘Transmutación’ Salas expositivas del Museo Universidad de Navarra. 19.30 h. Tomando como punto de partida una selección de fotografías en blanco y negro de la colección del Museo de diversos autores del siglo XX, la nueva creación de Antonio Ruz, Premio Nacional de Danza 2018, propone un juego evocador a través de la danza en la que los bailarines dialogan con la arquitectura, la luz y la música en distintos espacios del Museo. Entrada: 10 euros.

‘Huellas de África’. Compañía de danza Baobab. Auditorio y vestíbulo de Civican. De 19 a 21 horas. Como una fiesta africana , Baobab Danza ofrecerá un vibrante repertorio de danzas africanas, tradicional y contemporánea, con música y voz en directo. Músicos africanos en Pamplona participan también en el espectáculo. Entrada libre.

En concierto

Concierto de Paz de Ziganda Helduen Abesbatza, coro Euskeria de la Sociedad Coral de Bilbao y Lauko Quartet Teatro de la Casa de Cultura de Burlada. 20 h. Doce armonizaciones para coro y cuarteto instrumental de canciones emblemáticas en euskera de los 40 últimos años.

Lemon y Tal Auditorio del Carmen de Sangüesa. 20 horas. Lemon y Tal son los burladeses Beatriz y Gorka, dos creadores de un pop-folk fresco, urbano y chispeante. Sus conciertos son un cóctel de elegancia, frescura, con sonidos urbanos en canciones pasionales en las que las letras cobran un mayor protagonismo. Entradas: 6 € (anticipada) y 8 € (taquilla)

En pantalla

‘El sabor del sake’ Teatro del Museo Universidad de Navarra. 19 h. El sabor del sake, de Yasujiro Ozu, narra la historia de Shubei Hirayama es un viudo que vive con una hija de veinticuatro años. Entrada: 3 euros.

‘Poderosa Afrodita’ Retrospectiva de Woody Allen. Civivox Condestable. 19.30h.Una galerista (Helena Bonham Carter) convence a su marido (Woody Allen), periodista deportivo, para adoptar a un bebé. El marido, asombrado por la inteligencia del niño, quiere saber si su madre biológica es también superdotada; así que decide buscarla. Entrada gratuita.

‘Todas las mujeres que yo conozco’ 2018, de Xiana do Teixeiro. Organizada por la Plataforma de Mujeres contra la Violencia Sexista. Cines Golem Baiona. 20.00h. De lo personal a lo político, las vivencias de mujeres diversas evidencian cuán masculinizada y violenta sigue siendo la calle hoy en día. Asiste como invitada la directora del filme, Xiana do Teixeiro. Entrada gratuita.

‘Pamplona Anime’. VI edición. Festival de cultura manga de Pamplona. Casa de la Juventud. Además de una película sorpresa, se proyectarán otras tres. En el Salón de Actos se podrá ver, a las 11 horas, la serie “La Canción Perdida” Episodios 1 y 2 (+13); además de dos películas: ‘Mai Mai Miracle’ (Japón, 2009, 95’, para todos los públicos) a las 12 del mediodía y ‘A silent voice’ (Japón, 2016, 130’, +13), a las 18 horas. En la cafetería, por la mañana (11 horas), se podrá ver ‘Nigth is short, walk on girl’ (Japón, 2017, 93’, +16), la historia del enamoramiento de un hombre que trata de llamar la atención de una joven. La película obtuvo premios en festivales de Ottawa, Sitges y Japón. También, a las 12.30 horas, se proyectará la serie “Saint Seiya 3D” Los Caballeros del Zodiaco Episodios 1 y 2 (+13). Habrá además otras actividades: 11.30 a 13 horas. Videojuegos, Juego Libre; 12 horas. Taller de Dibujo Manga; 17.30 a 20 horas. Videojuegos, Juego Libre; 18 horas. Pamplona Anime Conferencias. ‘Origen y Principios de Studio Ghibli’ (David González, presidente de Navar-Manga); 19.15 horas. Pamplona Anime Conferencias. ‘Viajar a Japón y sus curiosidades’ (Iñaki Pueyo, director de Jointo, Japan Weekend)



Con niños

‘Sagutxo tuntuna’ Civivox Mendillorri. Funciones a las 11 y 12.30 horas. Teatro en euskera. Espectáculo a cargo de la compañía Loraldia Produkzioak que narra la historia de la hora del sueño, ambientada en un caserío de Rusia. Para menores entre 2 y 4 años. II Festival Primera Infancia de Pamplona. Entrada: 3 euros.

‘Tatachan circo y danza’ Centro Cívico Pedro Iturralde de Falces. Con canciones todas compuestas por los payasos Kiki, Koko y Moko, los niños/as, cantarán, reirán y disfrutarán con el circo y el humor de los payasos. Entrada libre.



En la calle

Rastrillo de Nuevo Futuro. Antigua Estación de Autobuses de Pamplona. Horario: de 11 a 21 horas. Actuación musical 12.30h Concierto de jotas Ecos del Arga. La mejor selección de jotas en el 25 Aniversario del Rastrillo. 18.30h Música en directo del grupo Cantando en el Tiempo. Actividades infantiles 12.30h Cuenta cuentos y caretas para los más peques del Rastrillo. 17.30h Los mejores trucos de magia para toda la familia con el Mago Hodei. Rincón del lector 18.30h La periodista y escritora navarra Begoña Pro firmará sus libros. Y además… 19h Rincón del Copazo en la zona del Restaurante Rastrillo.

Murchante (Fiestas del Santo Cristo de la Buena Siembra). De 9 a 14 horas. Recuperación de oficios artesanales (Feria de Artesanía) en el Polideportivo. 18.45h. Concentración de bandas de cornetas y tambores ‘Memorial Piío Martiartu’ y posterior desfile. 19h. Misa y rosario general en honor al Santo Cristo, en la iglesia. 20.00h. Pasacalles. 21.00h. Encendido de la hoguera, a cargo del Murchantino del Año, la Asociación Murchante se Mueve contra el Cáncer, en la plaza de los Fueros. Se repartirán chucherías para los niños y niñas. 00.30h. Actuación de la Orquesta Zoom, en la plaza de los Fueros. 1.00h.Reparto de pan, vino y nueces, también en la plaza.

Falces (San Salvador) 12:00. En la Basílica del Salvador Misa Solemne. . . A continuación actuación del Grupo de Danzas Makaia. Aperitivo popular. . 17:30. En la carpa. Concierto a cargo de la orquesta “Nueva Etapa” . . 18:00. Centro Cívico. Actuación de la compañía Kiki Koko Moko, con la obra de teatro “Tatachan circo y danza”. Entrada gratuita. . 20:45. En la zona de las Piscinas Toro de Fuego. . 01:00. En la carpa, hasta las 3:30, Baile con la orquesta “Nueva Etapa” .

Semanas de la Ciencia

Encuentro Ciencia Afición. Planetario de Pamplona. De 11 a 14 horas y de 16 a 19.30 horas. Feria en la que aficionados a distintas disciplinas científicas y tecnológicas exhibirán materiales, máquinas e instrumental que emplean. Entrada gratuita. Organiza la UPNA con FECYT y Planetario

Jornada puertas abiertas Ciencias Universidad de Navarra. 10 h. Para alumnos de 1º y 2º de Bachillerato. Realización de una práctica de experimentación para los alumnos, y explicación de la oferta académica de la Facultad.

Visita guiada la 'La vida impresa en los huesos. Paleopatología en Navarra' Museo de Navarra. 10 horas.

Proyección especial 18 horas. Planetario de Pamplona, Sala Tornamira.

DOMINGO 10

En escena

Conferencia bailada de Antonio Ruz con los bailarines Irene Tena y Albert Hernández Teatro del Museo Universidad de Navarra. 12 h. Antonio Ruz es uno de los creadores más destacados de la danza en nuestro país. En este encuentro, compartirá con el público asistente su trayectoria profesional y creativa, así como el proceso de creación de la obra Electra que realizó para el Ballet Nacional de España y que le ha valido el Premio Nacional de Danza 2018 en la categoría de Creación. Durante la conferencia, Irene Tena y Albert Hernández bailarán algunos fragmentos coreográficos. Entrada: 8 euros.

‘La valentía’ Teatro Gaztambide de Tudela. 19.30 horas. “La valentía” es una comedia que relata las disputas de dos hermanas por una casa familiar que han recibido en herencia, en la que pasaban sus veranos en el campo; un espacio lleno de recuerdos, pero con un inconveniente: tiene delante de la puerta una autopista… Dirigida por Alfredo Sanzol, premio Nacional de Literatura Dramática 2017. Entradas: 18 €

‘Donde el hielo se rompe’ Civivox San Jorge. 19:30 horas. A cargo de La Cuerda Teatro. Función enmarcada en el ciclo ‘Una dirección propia, la mujer y la escena’. Erika, una joven fotógrafa que sueña con trabajar para el ‘National Geographic’, se desplaza hasta el Ártico con el objetivo de fotografiar el avance del deshielo y su repercusión sobre la fauna polar. Participarán Ana Zabalegui, productora y exdirectora general de Cultura; Maitena Muruzabal, anterior responsable de Cultura del Ayuntamiento de Pamplona; la directora navarra Laura Laiglesia y Yolanda Rodríguez, de la Plataforma Abolicionista de la Prostitución.

‘Emportats’ Centro Cultural Iortia de Alsasua. 17.00 horas. Compañía: La Trócola Circ. Espectáculo de circo para todos los públicos que combina diferentes disciplinas: acrobacia, malabar, el trabajo con objetos (puertas) y la música en directo. Entradas: 4,50 € (anticipada) y 5 € (taquilla).

‘La máquina y yo’ Casa de Cultura de Irurtzun. 18 horas. Circo Dabitxi. Un espectáculo de circo vintage que nos transporta al mundo creativo del personaje y que refleja la investigación a través de los objetos realizada a lo largo de 4 años. Entradas: 3 € (anticipada y taquilla).

‘Sinergia 3.0’ Casa de Cultura de Ribaforada. 18 horas. Compañía: Nueveuno. Espectáculo de circo contemporáneo que combina técnicas de malabares, manipulación de objetos, verticales y danza. Entradas: 6 € (anticipada) y 8 € (taquilla).

‘El enjambre’ Casa de Cultura del Valle de Aranguren (Mutilva). 20 horas. Seis amigas que se conocen desde la infancia se juntan en una casa rural para celebrar la despedida de soltera de una de ellas. Lo que a priori iba a ser un fin de semana a lo loco, enloquecerá un poco más si cabe: trapos sucios, cosas que nunca se dijeron, confesiones, alcohol, drogas y un enjambre. Con Leire Ruiz, Naiara Arnedo, Itziar Atienza, Sara Cozar, Getari Etxegarai y Aitziber Garmendia. Entradas agotadas.

En concierto

Ensueños de Folk. 19.00 horas. Palacio de Arizkunenea en Elizondo. Kilema. Madagascar.

Infantil

Mural participativo ‘El muro sonoro’ Civivox Condestable. 11 a 12.30 horas. Laboratorio creativo en familia para generar un mural participativo. Sesión en la que se abordará el tema del muro de Berlín a través de las disciplinas de la música y la arquitectura. Los participantes pintarán diferentes piezas y las trasladarán a las tres dimensiones por medio de material reciclado para crear un muro colectivo. Creación de una instalación a escala real, bajo un clima de creatividad y concentración gracias a la música y las proyecciones. Para mayores de 6 años, en compañía de una persona adulta. Ciclo 30 años de la caída del Muro de Berlín. Inscripción previa. Precio: 2 euros.

‘Cuentos por un cubo’ Centro Cultural de Noáin. 18 horas. Larumbe Danza. Cuando la chica Mariposa y el chico Luciérnaga se zambullen en su cubo de juegos se vuelven mágicos. Entradas: 3 € (anticipada y taquilla).

En la calle

Rastrillo de Nuevo Futuro. Antigua Estación de Autobuses de Pamplona. Horario: de 11 a 21 horas. Actuaciones 12h A partir de las 12h en Rastrillo ambiente de feria andaluza. Algunos de los mejores grupos de sevillanas y flamenco de la ciudad acuden para compartir su arte a la antigua Estación de Autobuses de Pamplona. 17.30h Todo el mundo a bailar con los Gigantes de San Juan. 18.30h Concierto de música en directo del Grupo Graceland. Acto de clausura 21h Acto de Clausura 25 Aniversario. Cierre oficial de la 25ª edición del Rastrillo de Nuevo Futuro.

Falces (San Salvador) En la zona de las Piscinas. . 09:00. Carrera de Burros (Hípica Zahorí). Premio 1 Jamón.09:30. Almuerzo popular con panceta y chistorra. 10:30. Gymkana de Caballos (Hípica Zahorí). Entrega de Premios. . 11.00. Exposición de aves rapaces y exhibición de cetrería, interactuando el público.13:00. Vuelta al pueblo con los Gigantes Con la Banda Txiki de la Escuela de Musica de Falces.16:30. En el Centro Cívico. Película infantil a determinar. Entrada gratuita. . 17:30. En la carpa. Hasta las 18:30, Concierto “Mariachi Zacatecas”.

Irurtzun (San Martín) 10.30 a 14.30 horas, feria de artesanía en la plaza (en caso de mal tiempo, en el frontón). 18 horas, en la Casa de Cultura, La Máquina y yo, espectáculo de teatro gestual y circo a cargo de la compañía Dabitxi. Entrada: 3 euros. 18.30 horas, concurso de repostería y posterior degustación en la sociedad Ega-Larreak.

Urroz Villa (San Martín) 9 h. Recepción de feriantes y asignación de puestos. 11 a 15 h., tiovivo infantil, acceso gratuito. 11 a 14.30 h., trikitixa. 11 a 14.30 h., exposición de fotografía de Josu Uriz, en la sala de cultura. 11 a 14.30 h, exhibición de ovejas latxa y rasa, en la plaza. 11.30 a 13.30h, animación en la calle: kalejira de Gigantes de la Mitología Vasca. 12 a 14.30h, exposición de tractores antiguos, en la plaza del Ferial. 15 h, fin de jornada de feria.

