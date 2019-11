La nueva estructura del Gobierno de Navarra llega al Parlamento a través de una pregunta

Actualizada 04/11/2019 a las 15:51

El grupo parlamentario de EH Bildu ha registrado una pregunta oral para conocer el coste de la nueva estructura del Gobierno de Navarra hecha pública la semana pasada y que ha sido defendida por los socialistas como "la necesaria para llevar adelante el acuerdo de legislatura”.



El Ejecutivo Foral será cuestionado el próximo jueves en pleno por la nueva estructura y los costes derivados de los nombramientos de nuevas direcciones generales y organismos autónomos.



Así lo ha dado a conocer tras la Mesa y Junta de Portavoces el parlamentario de EH Bildu, Adolfo Araiz, quien ha anunciado que preguntarán al Gobierno sobre la composición y costes de la estructura, compuesta por “32 direcciones generales y 8 organismos autónomos”.



Ha señalado que es “una composición que hay que explicar”, puesto que de cada dirección general dependerán secciones que “volverán a ser unipersonales, con personas elegidas que serán jefes de nadie”.



En este sentido, ha apuntado que esta nueva estructura es “sobredimensionada” y por ello quieren conocer “el coste real que va a suponer”, ya que estiman que “se hablará del triple de la cantidad que ha dicho el Gobierno”, cifrada en 1,6 millones de euros.



Ha indicado también que “este reparto se hizo por cuotas de poder de los partidos que forman el Gobierno”.



Desde Navarra Suma, Javier Esparza ha acusado que “se paguen millones de euros más para hacer lo mismo” y ha considerado que esta estructura “da respuesta a las necesidades de cada partido político en el Gobierno”.



También ha acusado a María Chivite de “organizar una agencia de colocación” tras estos nombramientos y ha apuntado que “el crecimiento de la estructura es un asunto serio” y lo ha cifrado en “millones de euros” aunque no ha querido señalar cuáles son las estimaciones de su partido.



Desde PSN, Ramón Alzórriz ha defendido la nueva estructura como "la necesaria para llevar adelante el acuerdo de legislatura”. En este sentido, ha mostrado el “respaldo” a la estructura de Gobierno decidida por María Chivite.



En materia de presupuesto, ha reconocido que “habrá un aumento de costes” y ha recordado que en la anterior legislatura “por la situación económica no se podía aumentar la estructura”, algo que, ha indicado “era una queja de los otros socios de gobierno actual”.



Uxue Barkos ha admitido que desde su formación, Geroa Bai, hay “apoyo a que la estructura sea más ambiciosa en medios que en las legislaturas pasadas”.



También ha apuntado que no cuestionan el número de departamentos sino “la calendarización de estos gastos” al tiempo que ha remitido al Gobierno para conocer la cifra total de gasto.

