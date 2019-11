Actualizada 01/11/2019 a las 17:53

La administración de la clínica Odent ha enviado este viernes un comunicado tras la denuncia que el Colegio de Dentistas de Navarra ha presentado ante la Policía por su cierre.

En dicha nota desmiente el cierre definitivo y aclara que se trata de un cierre temporal y que "se están llegando a acuerdos con el dueño del local ante la imposibilidad de renovar el alquiler, que exige la compra". Añade que la clínica tiene el alta de apertura del Departamento de Salud del Gobierno de Navarra.

Explica, además que "no se han dejado pacientes que pagaron todo sin llegar a acuerdos en este periodo" y que "entre 6.000 paciente, 20 es un número que tiene solución y estamos en ello".

Desmiente que que la clínica Odent haya tenido sede en la plaza del Consejo del Pamplona.

El comunicado concluye que su objetivo es "la tranquilidad de la pacientes, porque es de extrema gravedad que una absurda persecución personal implique a toda una empresa". "Los teléfonos y los email están a disposición de los clientes y por lo tanto no es cierto que no haya comunicación. Ésta ha sido exhaustiva con el Departamento de Salud, que es máximo órgano competente. Que no quede duda que la Clínica Odent tomará sus medidas".

