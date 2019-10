Geroa Bai critica que la estructura orgánica del Gobierno foral se ha hecho "sin consenso"

Actualizada 30/10/2019 a las 17:50

Geroa Bai, uno de los partidos que sostiene al Gobierno, ha criticado que la aprobación este miércoles del decreto de estructura del Gobierno de Navarra se ha realizado "sin consenso", algo que no comparte la coalición.

En una nota, dice entender que el actual Gobierno necesite ampliar la estructura respecto a la legislatura pasada en la que se consiguió sanear las cuentas públicas, "lo que permite en la actualidad apostar por una estructura más ambiciosa", pero "no comparte con el actual Ejecutivo la manera de gestionar dicho aumento de estructura".

De este modo, Geroa Bai rechaza que se haya efectuado de una sola vez, sin tener en cuenta un estudio de la previsión de ingresos para los próximos cuatro años, ya que la coalición defiende que un aumento de estructura de estas características debiera haberse hecho con una calendarización, sujeta siempre a la disponibilidad presupuestaria.

Recuerdan en Geroa Bai que en la anterior legislatura "se gestionó con grandes dosis de austeridad y por ello un cambio de esta envergadura debiera haberse gestionado con mayor moderación".

Por último, Geroa Bai explica que desconoce el detalle de la nueva estructura aprobada por el Gobierno y por lo tanto no puede apoyar algo que no se conoce y que no se ha podido estudiar con detenimiento.

