El consejero Ciriza muestra la "apuesta decidida" del Gobierno de Navarra por el TAP

El consejero de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra, Bernardo Ciriza, ha manifestado este martes la "apuesta decidida" del Ejecutivo foral por el tren de altas prestaciones (TAP) y ha señalado que se trata de una infraestructura "imprescindible" para la Comunidad foral.



Ha señalado el consejero que la promoción del transporte ferroviario de mercancías y de pasajeros es "estratégica" para Navarra. "El desarrollo del corredor Atlántico al que pertenece el corredor navarro contribuye a la cohesión europea, a la mejora competitividad y al fortalecimiento del mercado interior. Es una infraestructura imprescindible para incrementar el transporte ferroviario de mercancías y reducir las emisiones de efecto invernadero", ha asegurado.



Bernardo Ciriza ha comparecido en comisión parlamentaria, a petición de Navarra Suma, y ha manifestado que no quiere dejar ninguna duda de la posición del Gobierno, de la presidenta y de este consejero "a favor" del TAP. Ha incidido así en que se trata de una obra "prioritaria" y "vamos a hacer todo lo necesario para que llegue cuanto antes a Navarra".



El titular de Cohesión Territorial ha manifestado que "la promoción del transporte ferroviario de viajeros y mercancías es estratégica para España, para Navarra y Europa" y que "su desarrollo es imprescindible para nuestra economía". "Es fundamental que Navarra pueda ejercer de nexo de unión entre los corredores Atlántico y Mediterráneo", ha dicho.



Tras señalar que el Estado tiene competencia exclusiva en esta materia, el consejero ha señalado que "la colaboración entre Administraciones es clave para el desarrollo del TAP". Y ha anunciado que cuando se forme el nuevo Gobierno de España solicitará una reunión con el titular del Ministerio de Fomento.



No ha querido pasar por alto Ciriza que el tren de altas prestaciones es "uno de los puntos en desacuerdo por los grupos que sustentan el Gobierno de Navarra y apostamos por reconocer las diferencias, respetar los desacuerdos y ser tolerantes".

TRANSPORTE "ESTRATÉGICO"



El consejero ha señalado que el transporte ferroviario de mercancías y pasajeros es "estratégico" para Navarra y "su desarrollo imprescindible para su progreso". "Navarra es una Comunidad muy industrializada y exportadora, y para una economía interrelacionada con el resto de Europa es imprescindible contar con una red ferroviaria adaptada a estándares europeos", ha comentado.



Ciriza ha explicado que, además de su aportación al transporte de mercancías, el corredor Atlántico "reducirá los tiempos de los viajes con ciudades de nuestro entorno, así como con ciudades europeas".



En cuanto al medio ambiente, el consejero ha señalado que a Navarra le "falta mucho" en transferir transporte de mercancías por carreteras a otros modos como el ferrocarril. Y ha señalado que para cumplir el objetivo en esta materia hay que "desarrollar una infraestructura adecuada". Ha dicho que es "fundamental" tanto para reducir los efectos en el cambio climático, disminuir los accidentes por carretera, descongestionar las carreteras y reducir la contaminación.



A su juicio, "de no adaptar la red ferroviaria se materializaría una aislamiento industrial, logístico y medioambiental de Navarra y conllevaría una pérdida de competitividad frente a otros territorios".



Ha indicado que en Navarra "seguimos con un trazado ferroviario de hace más de 150 años" y ha señalado que la estación de Pamplona es la décima del país con más pasajeros que utilizan los trenes de larga distancia y la primera entre las que no cuentan con servicio de alta velocidad.



La directora general de Transportes, Berta Miranda, ha indicado que "es muy importante impulsar los servicios de transporte intermodal y aumentar el transporte de mercancías por tren". Y ha precisado que su departamento ha retomado los contactos con Adif.



El parlamentario de Navarra Suma Javier García ha manifestado que le "preocupa" que el consejero "diga que va a ser tolerante con los desacuerdos" en este tema. Y ha manifestado que ésta es una obra "estratégica" para Navarra y para España. Ha exigido así que pida al Gobierno central "la necesidad de cumplir los plazos y las inversiones".



El socialista Ramón Alzórriz ha criticado que Navarra Suma "busca la polémica" y ha señalado que "no hay que perder más tiempo". "Debemos rentabilizar lo invertido hasta ahora y no podemos demorar más los plazos", ha dicho, para exponer que "todos los estudios evidencian que el ferrocarril es el medio con menor impacto medioambiental, aporta grandes ventajas al tejido empresarial y mejora la calidad de vida de los ciudadanos".



Desde Geroa Bai, Pablo Azcona ha manifestado que "no estamos a favor del tren alta velocidad de UPN y PP" y ha abogado por "un tren de altas prestaciones que incluya mercancías y personas, que sirva para vertebrar el territorio, que contemple el nudo intermodal en Pamplona y en la Ribera, que permita el transporte de mercancías en ancho europeo y con una velocidad adecuada para todo ello". Ha considerado "importante" incluir el corredor Atlántico.



El parlamentario de EH Bildu Maiorga Ramirez ha manifestado que "nos van a tener enfrente con el modelo de despilfarro y forofismo". "No se han hecho estudios de coste beneficio realistas", ha expuesto, para defender "un tren social, con muchos menos recursos y menos afecciones medioambientales y más efectivo para la ciudadanía navarra".

